¡Oro histórico! México femenil gana la final de futbol por primera vez en Panamericanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Selección Mexicana femenil de futbol conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023 al vencer a su similar de Chile en el estadio Elías Figueroa.

El solitario gol de Rebeca Bernal le dio a las mexicanas la primera presea dorada en su historia en esta disciplina. México llegó a 42 preseas doradas en Santiago 2023 y empató los oros conseguidos en los Panamericanos de Guadalajara 2011.

El inicio del encuentro resultó bastante particular, ya que tras el silbatazo inicial las jugadoras chilenas decidieron sentarse por unos segundos en señal de protesta contra la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP), pues debido a la mala planeación de este organismo el representativo chileno se quedó sin sus dos arqueras. De tal manera que tuvieron que afrontar este duelo con Franchesca Caniguán, quien es delantera, en la portería

Las jugadoras se manifiestan coordinadamente y en unión por los problemas que han tenido dadas las gestiones realizadas por la Federación de Fútbol de Chile.#YaBasta pic.twitter.com/R3yGzrx8XX — ANJUFF Chile (@ANJUFFChile) November 3, 2023

Chile se quedó sin sus arqueras Christiane Endler (Olympique Lyon) y Antonina Canales (Valencia), pues a ambas cancerberas sus respectivos clubes sólo les dieron permiso hasta el 31 de octubre para permanecer con la selección. Las críticas hacia la ANFP no se hicieron esperar, pues evidenció que el máximo organismo del futbol en Chile no creyó que su selección llegaría a la final o no prestó atención a la calendarización.

El único tanto del encuentro llegó gracias a la zaguera Rebeca Bernal tras un tiro libre al minuto 29. Cabe resaltar que, a pesar de la ausencia de las arqueras chilenas y otras jugadoras de campo, por la mala gestión de la ANFP, el representativo de la Roja no fue un rival sencillo.

Al final, México se llevó la victoria 1-0 y sumó la presea dorada número 42 para la delegación mexicana en Santiago 2023, la 41 llegó por parte de Guadalupe Quintal en karate en la categoría +68.

Por el momento, México cuenta con 113 metales: 42 oros, 27 platas y 44 bronces. Estados Unidos es primer lugar y Brasil es segundo. Con este número de medallas doradas la delegación mexicana superó las 37 obtenidas en Lima 2019 y empató el récord de 42 en Guadalajara 2011.