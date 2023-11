Juegos Panamericanos: siete deportistas cubanos en fuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Siete deportistas cubanos aprovecharon su participación en los recientes Juegos Panamericanos efectuados en Chile para darse a la fuga.

El escape de los deportistas cubanos ocurrió luego de que el equipo cubano femenil de hockey cayó 3-0 ante Uruguay el sábado 4. Al término del encuentro, fueron al menos siete los atletas cubanos que abandonaron la Villa Panamericana, sin que hasta el momento se tenga pista alguna sobre su paradero.

De acuerdo con el portal deportivo cubano Play Off Magazine, los atletas cubanos que ya no se presentaron a la ceremonia de clausura son Yunia Milanés, capitana del equipo de hockey; Jennifer Martínez, Yakira Guillén, Lismary González y Helec Carta; además, Yoao Illas, medallista de bronce, esto de acuerdo con Play Off Magazine.

En muchos juegos deportivos Cuba ha sufrido la fuga de sus atletas. Ariel Sainz, vicepresidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba (Inder), informó que, desde 2022 y en lo que va de 2023 hasta 187 atletas causaron baja de los elencos nacionales por abandono.

Pese a la poca expectativa que tenían los dirigentes de Cuba en los Juegos Panamericanos 2023, la delegación finalizó en el quinto lugar del medallero general, con un total de 69 preseas: 30 de oro, 22 de plata y 17 de bronce.