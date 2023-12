Colombia remonta y vence 3-2 a México

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La selección mexicana varonil no pudo contra Colombia y cayeron 3-2 en partido amistoso. Con este resultado México cerró el 2023 con una derrota pese a ir arriba en el marcador 2-0 hasta el minuto 50. El tercer gol de Colombia cayó al 90+2.

El juego que sirvió para ambos equipos como preparación rumbo a la Copa América 2024 tuvo lugar en el Memorial Coliseum en los Ángeles, California.

Para este encuentro el estratega nacional Jaime Lozano contó con un plantel alternativo. Al no ser una fecha FIFA no sé convocó a los mexicanos que juegan en el extranjero pues los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores.

El juego comenzó con ambos equipos a la ofensiva, pero ninguno se mostró cómodo en el terreno de juego al menos hasta el minuto 10. Fue hasta que Colombia tomó la iniciativa y se adueñó del esférico, pero aún sin culminar las jugadas al ataque.

México intentó cambiar los papeles y comenzó a crear jugadas de peligro en el área colombiana. Fue al minuto 39 que Omar Govea anotó el primer gol del partido, el delantero del Puebla recuperó el esférico y tras una jugada con Guillermo Martínez finalmente envío el balón al fondo del arco.

Para el segundo tiempo el Tri aumentó la ventaja gracias a un gol de Guillermo Martínez, el delantero aprovechó un balón que el guardameta David Ospina dejó en el área chica tras desviar un remate a portería.

Cinco minutos después el conjunto sudamericano respondió y disminuyó la ventaja en el marcador. Andrés Reyes lanzó un zurdazo tras una diagonal que Antonio Rodríguez no pudo detener.

Los dos equipos comenzaron a jugar al contragolpe, siendo los colombianos más certeros al ataque. El ex americanista Roger Martínez disparó a las afueras del área y empató el marcador a dos tantos para cada equipo.

Ya en la recta final del partido al 90’+2, Carlos Gómez fusiló a Rodríguez para firmar la voltereta colombiana.

Alineación: Antonio Rodríguez, Ricardo Chávez, Alexis Peña, Jesús Orozco, Brian García, Omar Govea, Rodrigo López, Dieter Villalpando, César Huerta, Jordi Cortizo y Guillermo Martínez.