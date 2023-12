La lucha por un salario digno para las deportistas, cerca de rendir frutos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La reforma que busca mejorar las percepciones salariales de las mujeres en el futbol profesional en México fue aplazada para votarse en el próximo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República (en febrero de 2024) y, según la senadora Martha Lucía Micher Camarena, será una realidad sin importar los intentos de la Liga MX Femenil por modificarla.

La morenista dice que es un compromiso de la 4T eliminar la brecha salarial de género y por ello “no nos va a temblar la mano” ante el poderío de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que en años recientes ya ha frenado un par de iniciativas porque se sentían afectados.

“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que es legislar. La reforma se va a aprobar, es una iniciativa muy justa que responde a las demandas históricas”, dice Malú Micher.

La senadora explica que los directivos de la Liga Femenil se dieron cuenta de que “debían bajarle diez rayitas a sus declaraciones”, y que después de reunirse en dos ocasiones con Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, el 21 y 29 de noviembre, ya aceptaron que la liga no desaparecerá, que no está en riesgo la sede de México para la Copa del Mundo 2026 ni tampoco la candidatura para organizar el Mundial femenil de 2027 junto con Estados Unidos.

Una de las propuestas que hizo la Liga Femenil para intentar modificar la reforma que ya fue aceptada es que la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “sea opcional” y que puedan sustituirlo con un seguro privado. La senadora Mercado detalla que tras platicarlo con un grupo de futbolistas de la Liga MX Femenil —quienes no quieren que se revele su identidad— ellas mismas accedieron a esta petición, pues afirmaron que el IMSS no podría darles la “atención de calidad” que necesitan.

Las jugadoras, no obstante, no están considerando los beneficios que perderán por no tener una cuenta con un fondo para el retiro.

En su defensa para no pagar salarios más justos a las futbolistas, la Liga Femenil también puso como condición que si aceptan el salario base éste deberá ir acompañado de incentivos fiscales “para aquellas organizaciones deportivas profesionales que demuestren acciones concretas que contribuyan a reducir la brecha salarial en función de género”.

Dicha propuesta no corresponde a los artículos que integran el dictamen y por técnica legislativa no se pueden tomar en cuenta; de hacerlo, se tendría que empezar de cero. Micher dice que los directivos tuvieron más de siete meses para enviar sus peticiones, y ahora ya es tarde.

“El dictamen no se va a cambiar, así se presentará ante el Pleno del Senado. Lo que se agregaron fueron reservas pactadas que cambian el dictamen en el tema del transitorio y el seguro médico privado”, recalca Patricia Mercado.

—¿Qué opina acerca de que las futbolistas no quieren que se revele su nombre ni tener mesas de trabajo en conjunto con la Liga MX Femenil? —se le pregunta a Mercado.

—Tuvimos la reunión con las deportistas y no se sintieron seguras. El derecho a la organización colectiva es un derecho. Da la impresión de que cualquiera que busque organizarse con el otro para mejorar sus condiciones de trabajo puede ser reprimido por la empresa, esto pasa y es lo que estamos buscando cambiar desde el Legislativo.

La nueva Liga Mexicana de Softbol. Salarios dignos sin seguridad social. Foto: Germán Canseco

Cumplir la ley

El 15 de noviembre último, en tres comisiones presididas por senadores morenistas —la del Trabajo (Napoleón Gómez Urrutia), la de Igualdad de Género (Malú Micher) y la de Estudios Legislativos Segunda (Rafael Espino de la Peña)—, se aprobó el proyecto para establecer la igualdad de salario base para mujeres y hombres en el ámbito deportivo. En México las tres ligas profesionales de mujeres son la Liga MX Femenil, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil (LNBPF) y la naciente Liga Mexicana de Softbol (LMS), que en enero próximo comenzará a operar con seis clubes.

En el caso de la LMS, representada por Horacio de la Vega, quien también es presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), no emitió ninguna propuesta para modificar la reforma, pero sí pidió a las comisiones que antes de continuar con la iniciativa escucharan a todas las partes involucradas, pues en su caso apenas se jugará la primera temporada y, por lo tanto, aún no tienen ingresos.

Mauricio Martínez, presidente del equipo femenil Bravas de León, afirma que, de echarse a andar la reforma, la LMS tendría pocas opciones de continuar.

“Nos sorprende y es un poquito preocupante, porque nos comentaban que si pasa eso la Liga MX Femenil prácticamente va a desaparecer, porque es imposible mantener sueldos muy parecidos al de los hombres, y en nuestro caso será el primer año y nos salen con esto. Es algo que debemos atender y si se tiene que hacer y no nos da, pues automáticamente echarían para atrás un proyecto que apenas va naciendo”, dice Martínez.

A Martínez no le queda muy claro que la reforma no busca salarios iguales entre hombres y mujeres, sino uno base que les permita vivir dignamente como profesionales del deporte.

Por el contrario, Juan Carlos González Íñigo, dueño de los Charros de Jalisco, equipo que jugará en verano tras adquirir la franquicia de los Mariachis de Guadalajara en la LMB, afirma que la reforma no afecta de ninguna manera a la liga y que si les piden salarios más altos para las peloteras, ellos lo acatarán sin que sea un problema.

“Esperaremos instrucciones acerca de los salarios base y con mucho gusto las acataremos, no nos afecta. Si se nos pide que paguemos un salario más alto lo haremos. Sabemos que esto es una incursión y que estamos prácticamente en la falla y el error”.

La LMS comenzará el 25 de enero y la primera temporada operará con un tabulador que se basa en categorías que van desde la premier hasta jugadoras que están en proceso de profesionalización. La categorización la hizo el presidente de la Federación Mexicana de Sotfbol (FMS), Rolando Guerrero.

Dicho tabulador establece que el sueldo mínimo que recibirán las peloteras por los dos meses que durará la temporada es de mil 500 dólares y el máximo de tres mil. Es decir que las jugadoras de menor experiencia ganarán 25 mil 500 pesos (12 mil 250 por mes) y las estrellas de cada equipo obtendrán 51 mil (25 mil 500 mensual). Además, los equipos que avancen a los playoffs y la serie final recibirán bonos individuales de 500 dólares (8 mil 500 pesos).

El director deportivo de la LMB, Gabriel Medina, asegura que estos son sueldos dignos y competitivos para ser la primera edición del certamen, además que no existirá disparidad salarial entre los clubes, lo cual ayudará al crecimiento de la liga.

Medina explica que el salario aumentará la siguiente temporada si las ganancias recaudadas por los ingresos de patrocinadores, venta de boletos y trasmisiones de televisión lo permiten, y detalla que los peloteros novatos en la LMB comienzan ganando 20 mil pesos, por lo cual el sueldo es justo para las jugadoras.

“Nosotros no vamos a pagar tres mil pesos, los sueldos que brindamos son competitivos, al menos en México. Sabemos que hay jugadoras que ganan más en otras ligas, pero tenemos claro que ésta es una gran oportunidad para quienes vienen del amateurismo, pues ahora percibirán una paga”, dice.

La reforma también obliga a los patrones a inscribir y aportar a la seguridad social de la persona deportista profesional, lo que incluye, además del IMSS, pagar las cuotas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); así como otorgar un servicio médico privado especializado conforme a los requisitos de la disciplina que desarrolla y con perspectiva de género.

En el caso de la LMS, los equipos podrán decidir si cumplen con el pago de la seguridad social para las jugadoras. Las Bravas de León y las Olmecas de Tabasco son los únicos que aseguran que firmarán contratos y las peloteras tendrán los beneficios que marca la Ley Federal del Trabajo y que son irrenunciables.

Los Diablos Rojos del México Femenil contarán únicamente con un seguro de gastos médicos mayores y recibirán su salario con un recibo por honorarios. Asimismo, todas las franquicias deberán pagar todos los gastos de alojamiento para las deportistas que tengan que mudarse del lugar donde residen a la sede del equipo al que representarán.

Ante las declaraciones que hizo Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, sobre la inviabilidad de esta liga si paga salarios justos a las futbolistas, Gabriel Medina recalca que por ahora no existe ningún riesgo para que la liga de softbol no sea un proyecto rentable.

“La liga vendrá a dar oportunidad de profesionalización a las chicas que siempre han estado en el terreno de juego. Vamos a ponernos las pilas para cumplir la ley y para hacer exitoso este proyecto. No existe ningún riesgo, estamos en el carril correcto”, sentencia.

Sueldos de hasta 130 mil pesos mensuales.Foto:Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil

No se dejen

Rolando Guerrero, quien ha estado muy involucrado en la creación de la LMS, dice que al inicio los directivos sí consideraron copiarle a la Liga MX Femenil, que nació con sueldos por debajo de la línea de pobreza. Su idea no era tan drástica, pues querían pagar ocho mil pesos, es decir, 530 pesos más que lo correspondiente a un salario mínimo en la Ciudad de México a partir de enero de 2024, pero que él intervino para explicarles que las jugadoras merecen un trato digno para cubrir sus necesidades.

“Les dije que no deberían de pagarles menos de 25 mil pesos. Y a las jugadoras les dije que no acepten menos porque las conozco, sé que muchas están estudiando, que viven con sus papás y aceptarían venir a jugar por lo que sea. Les dije que aunque vengan extranjeras no se dejen, que ellas valen y merecen los 2 mil 500 o 3 mil dólares que espero es lo que les estén ofreciendo”, advierte.

En la temporada 2024 de la LMS serán contratadas 120 peloteras, 96 mexicanas y 24 extranjeras y todas, sin importar la nacionalidad, tendrán una categoría de acuerdo con sus logros deportivos. De esta manera, las extranjeras no podrán ganar más de 3 mil dólares.

Las pioneras del cambio

Pese a que los senadores han acaparado el foco de la reforma que pretende pagar un salario justo a las deportistas profesionales, la iniciativa fue impulsada por la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), por Ana Paola López Yrigoyen, exjugadora de la Liga MX Femenil, y por Noemi Monroy, abogada especialista en derecho del deporte. La idea nació en 2022.

“Es importante precisar que esto no sólo busca beneficiar a las mujeres. Partimos de una base en la que los derechos humanos laborales son para todas y todos, independientemente de su sexo e identidad sexogenérica, por lo tanto, la iniciativa pretende una paridad salarial para todas las personas deportistas profesionales. Y no sólo está enfocada en el futbol, sino en otros deportes y, de contar con categorías inferiores, que también esto impacte en su formación para integrarse a un equipo profesional”, dice Monroy.

La abogada especialista en derecho del deporte comenta que, además, buscan que se cuente con las prestaciones laborales señaladas por la Ley Federal del Trabajo, sin importar que, como es el caso de la Liga MX Femenil, sea un ente privado patronal, pues éstas no son una obligación.

“El patrón debe ajustar sus condiciones de trabajo en beneficio de las personas deportistas. En México hay futbolistas que no cuentan con las prestaciones de seguridad social, por ejemplo, Alejandro “Pikolín” Palacios, exportero de los Pumas, quien se dio de alta (en el IMSS) muchos años después de haber debutado como profesional”, explica.

Según el ranking mundial 2023 de las mejores ligas del futbol femenil de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), España ocupa el primer puesto, Inglaterra el segundo y Francia el tercero. En el futbol ibérico el salario mínimo es el equivalente a 33 mil pesos mexicanos mensuales, en el inglés de 43 mil y en el francés de 66 mil, de acuerdo al sitio web Goal.

“En mi caso, el primer año y medio, cuando estuve con los Pumas en 2017, ganaba 2 mil 800 pesos al mes. El último torneo mi salario aumentó a 15 mil, esto me sorprendió porque se supone que no había lana. En 2019, cuando llegué al Pachuca, subió a 18 mil. Y en 2022, con Cruz Azul, me mantuve en los 25 mil pesos, pero me atrevo a decir que fui de las pocas privilegiadas que ganaban esa cantidad”, dice la futbolista en retiro.

López Yrigoyen espera que los clubes se involucren y que esto no se quede en una simulación de vender una buena imagen por parte de la FMF o en letra muerta, sino que funcione como una plataforma de negociación en la que tanto jugadoras como equipos ganen. Para ello será importante que los equipos sean transparentes con las cifras de cuánto generan y con cuántos recursos cuentan.

Las profesionales mejor pagadas

En la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil el salario promedio para las basquetbolistas oscila entre los 50 mil a 70 mil pesos mensuales, y aproximadamente el 60% de las jugadoras ganan esas cantidades, informa Sergio Gánem, presidente de la LNBPF.

El salario más bajo que obtiene una basquetbolista es de 30 mil pesos al mes, mientras que el más alto es de 130 mil. Estos sueldos, según el dirigente, superan los que se pagan en otros circuitos femeniles como la Liga Nacional de Baloncesto (NBB) de Brasil, la de Turquía (TKBL) y a la de España.

“Las jugadoras que venían de esas ligas pensaban que aquí encontrarían sueldos similares, pero no sólo las superamos en eso, sino también en la manera en que tratamos a las basquetbolistas, como profesionales. Los equipos femeniles juegan en las mismas sedes que sus similares varoniles y también comparten canales de transmisión”, presume.

Pese a esto, las basquetbolistas de la LNBPF no cuentan con prestaciones de ley, sin embargo, Gánem comenta que, en lo que concierne al tema de salud, las jugadoras tienen un seguro de gastos médicos mayores por parte de la empresa SiSNova, patrocinador principal de la liga.

“Ellas no pagan por ese seguro, es una prerrogativa que tienen por jugar aquí. Desde el momento en que son dadas de alta en la plataforma de la LNBPF hasta el momento en que culminan su participación con el equipo están cubiertas al cien por ciento”, asegura.

—En caso de que los senadores aprueben la reforma a la Ley Federal del Trabajo de las personas deportistas profesionales, ¿el salario de las basquetbolistas se verá afectado?

—La ley es la ley y se tendrá que cumplir, pero vamos a encontrar la manera de que su sueldo no se reduzca. Incluso, si en la LNBPF tenemos la posibilidad de darles algo mejor de lo que la ley obligue vamos a seguir haciéndolo.

“Tendremos que esperar a ver qué capacidad de acción tendrá cada equipo, es decir, si su modelo de negocio le permitirá continuar contratando a las mismas jugadoras con la nueva reforma, o bien, si tendrá que hacer algunos cambios respecto al nivel de jugadoras que contratará”.

Gánem explica que el nacimiento de la liga femenil se tenía proyectado hace cinco años, pero él y los otros dueños de los equipos buscaban un modelo de negocio que les permitiera “dar un trato digno” a las jugadoras y que, al mismo tiempo, beneficiara económicamente a los clubes. En ese momento resultó inviable.

Una acción que fue fundamental para que el modelo de negocio funcionara fue transmitir los partidos femeniles en los mismos canales que la liga varonil, así como compartir patrocinadores y que los equipos vieran a esa rama como una extensión de la institución y no como una carga. La LNBPF vio la luz en abril de 2022.

El modelo de negocios, enfatiza Sergio Gánem, lo estructuraron de tal manera que en cinco temporadas los equipos recuperarán lo invertido, aunque no precisó cifras. Menciona que ya hay tres equipos que desde la primera temporada lograron el punto de equilibrio.