“La voy a matar, la voy a putear”, así amenaza Mariana Arceo a Tamara Vega

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso) La deportista olímpica Tamara Vega denuncia que la seleccionada nacional Mariana Arceo la amenazó de muerte durante el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno que tuvo lugar en la Universidad de Bath, Gran Bretaña, en agosto último.

Las amenazas que realizó Arceo fueron para defender a Sergio Escalante, quien es su entrendor, y fue denunciado por Vega en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR), por los probables delitos de trata de blancas y/o pederastia. Por esta razón no puede ingresar a ninguna instalación donde haya entrenamientos o competencias avaladas por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM).

La denuncia en contra del mencionado entrenador se desprende del abuso de poder con el que se condujo y se aprovechó de su alumna, pues cuando ella tenía apenas 16 años y él 27 la obligó a ser su pareja y en múltiples ocasiones abusó sexualmente de ella.

“Sergio se coló al cuarto de Mariana y los de seguridad de la universidad se dieron cuenta y lo sacaron. Estaban haciendo un desastre en los pasillos de la villa, todos se dieron cuenta de lo que ocurría. Mariana gritaba que me iba a matar, que todo era mi culpa, que no sabía con quién me estaba metiendo. A Víctor, uno de los entrenadores, también le gritó, lo amenazó y le dijo que de su cuenta corría que la Conade no le volviera a dar un peso”, relata Tamara Vega.

Los hechos ocurrieron el domingo 20 de agosto alrededor de las ocho de la noche en las instalaciones de la Universidad de Bath donde se alojaron los deportistas, entrenadores y directivos que participarían en el Mundial. Ahí comenzó la pelea entre los guardias de seguridad, Escalante y la pentatleta Mariana Arceo.

Escalante. Violencia / Foto: Octavio Gómez

Pese a estar vetado por la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno (FMPM) y por la propia UIPM por el proceso legal que enfrenta, Escalante se empecinó en formar parte del equipo de entrenadores acreditados para el Mundial por el presidente de la FMPM, Juan Manzo. Como se le negó el acceso por no tener una acreditación el entrenador se escabulló a la habitación de Arceo.

Al darse cuenta de esto, el personal de seguridad de la universidad lo escoltaron a él y a Arceo hacia una oficina. En ese momento estaban presentes algunos directivos de la UIPM y del Comité Organizador. Durante el trayecto hubo jaloneos, intentos de golpes y gritos. Fue entonces que Arceo gritó ante todos los presentes —entre quienes estaban los entrenadores de la delegación mexicana Isaac Cortés, Marco Antonio Madrid y Víctor Arizmendi—: “Seguro todo esto es por ella (Tamara Vega). ¡Voy a matarla! ¡Todos están locos! ¡La voy a matar! ¡Es una mentirosa, la voy a putear!”.

Arceo / Foto: @MarianaArceo/Facebook

Después del altercado en los pasillos, Arceo y Escalante fueron llevados a un salón privado donde se reunieron con dos integrantes del Comité Organizador y con el gerente de Competencias Senior de la UIPM, Tamas Varga. Allí, en repetidas ocasiones, se le cuestionó a la deportista las razones por las cuales el entrenador se encontraba en su habitación. Ella alegó que la estaba ayudando a revisar una espada de esgrima antes de la competencia, a sabiendas del veto que pesa sobre su entrenador del cual está perfectamente enterada.

Por su parte, Sergio Escalante se mostró prepotente, violento e intimidante contra Tamas Varga, por lo que se le pidió que se retirara del lugar, “pues estaba en una propiedad privada donde no era bienvenido”. El entrenador argumentó que es una mentira que existe un proceso legal en su contra y que la FMPM y Juan Manzo también mienten. Finalmente, fue llevado hasta la salida.

Más intimidaciones y violencia

El domingo 17 de diciembre, Tamara Vega denunció a la presidenta de la Asociación de Pentatlón Moderno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Elena Nogueda, de acosarla, amenazarla e intimidarla durante su entrenamiento en el Campeonato Nacional de esta disciplina que se realizó en Aguascalientes.

Vega publicó un video acompañado de un escrito donde denuncia que “el equipo” de Sergio “NN” la acosó. Dijo que a raíz de la denuncia que presentó ha sido molestada por el entrenador y “las personas que lo protegen (incluídas mujeres). Exponer a estos agresores y evidenciarlos es mi única y mejor herramienta de protección”.

Nogueda / Foto: Especial

En el video se observa a Elena Nogueda de pie mientras de manera burlona saluda a la cámara y pide no ser grabada, pues alega sentirse violentada. “Espero que pronto todo salga a la luz”, dice. En la misma publicación, Tamara Vega hizo una recopilación de las ocasiones en las que Escalante la ha perseguido tanto afuera del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR), como mientras comía en un restaurante en Bath, Gran Bretaña.

El acoso / Fotos: Especial

“Las víctimas que nos atrevemos a alzar la voz y a romper con un patrón de tantos años dentro del deporte nos vemos expuestos a este tipo de conductas, sin embargo, mi lucha está más fuerte que nunca y en las semanas que vienen espero transmitir por este mismo medio la judicialización del presunto pederasta”.

El abogado de Tamara Vega, Marco Antonio Chávez Vaca, asegura que por el momento no ha solicitado una orden de restricción en contra de Escalante, pues el acusado tendría acceso a la carpeta de investigación y no quiere que “contamine” a los testigos.

Sobre su comportamiento, Chávez señala que “refrenda lo violento que es” y que los videos y evidencias de cómo han acosado a su clienta servirán como pruebas para tratar de que el juez amplíe la condena que espera reciba como castigo.

“Las pruebas se pueden utilizar para determinar el grado de culpabilidad, porque se toman en cuenta los antecedentes previos a la comisión del hecho, pero también el comportamiento posterior. Sergio “N” no aprende de la experiencia y sigue violentando de muchas maneras”.

“Debe existir una consideración por parte de la autoridad porque aunque el delito contra Tamara fue en el pasado en el presente continúan habiendo actos o conductas que también pueden ser tipificadas como delitos. No importa que sean de menor trascendencia jurídica como las amenazas”, explica.

En el caso de las amenazas de muerte que Tamara Vega asegura le hizo Mariana Arceo, el abogado precisa que están valorando si también presentarán una denuncia. Tienen un año para hacerlo.

“Ayudaré a que Guevara les dé dinero”

Por su parte, Juan Manzo señala que el comportamiento de Escalante durante el Mundial “fue desagradable y dejó una mala impresión de México”, pero que como él no estaba en el lugar no le consta que Mariano Arceo haya amenazado a Vega. Lo que sí, añade, es que Arceo se sintió afectada y estuvo desconcentrada en las competencias.

Manzo / Foto: Miguel Dimayuga

“Hay una rivalidad entre ellas. Yo no estuve presente, así que no puedo asegurarle que la amenazaron. Lo que sí sabemos es que Sergio se puso muy agresivo con los guardias de seguridad y la situación estuvo muy fuerte. Mariana trató de defenderse demostrando que no había nadie en su cuarto, gritando, alterada”, relata Manzo.

Sobre lo que Arceo dijo acerca de que ella intervendría para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no le diera recursos públicos a la selección nacional de pentatlón moderno, Manzo —quien, recordemos, no estuvo presente— afirma que ocurrió exactamente lo contrario, que la pentatleta, en un afán de por fin integrarse al representativo, dijo: “Yo voy a abogar con la directora de la Conade (Ana Guevara) para que salga toda la lana de la gira de los muchachos. Hablaré con ella para que salga el presupuesto de todos”.

Manzo asegura que eso mismo le comentó a él recientemente en el Campeonato Nacional de Aguascalientes. “Juan, sé que no ha habido mucho apoyo, y no ha habido mucho entendimiento, pero yo voy a hablar con la directora para que no les quiten los presupuestos”.

Cabe destacar que el pentatlón moderno es una de las 12 disciplinas que no reciben recursos económicos por decisión de Ana Guevara. Mariana Arceo es la única integrante de la selección nacional que sí cuenta con todo lo necesario para entrenar y competir.

Manzo no explicó por qué Mariana Arceo tiene tanta injerencia con Ana Guevara como para que tenga el poder de que reciban o no los recursos públicos que por sus resultados merecen, según indican las Reglas de Operación de la máxima dependencia del deporte en México.

La reportera contactó a Mariana Arceo para ofrecerle su derecho de réplica a través de mensajes de WhatsApp y por llamada telefónica. La pentatleta respondió que había visto el mensaje, pero que lo pensaría. Hasta el cierre de esta edición no había aceptado la entrevista.