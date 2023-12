Desconocen a Jorge Castro como presidente de la Federación Mexicana de Esgrima

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Internacional de Esgrima (FIE) informó a través de una carta dirigida a la comunidad de esgrimistas en México que desconoce Jorge Castro como presidente de la Federación Mexicana de Esgrima (FME), por lo tanto, éste ya no ostenta ese cargo. Sin embargo, el Comité Olímpico Mexicano (COM), presidido por María José Alcalá, no acepta esa decisión.

En la misiva con fecha de este 27 de diciembre, la FIE explica que tomó la resolución con el objetivo de salvaguardar los intereses de los esgrimistas mexicanos, además, menciona que brindará apoyo directo a los atletas de México para su preparación y participación en competencias internacionales organizadas por la Federación Internacional, así como para su clasificación a los Juegos Olímpicos de 2024.

En la carta, la FIE también dice que no reconoce a la FME, por lo que estableció un Comité de Transición para la creación de una Nueva Federación de Esgrima en México. Además, invitó al COM y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Conade a sumarse a esa acción. Sin embargo, sólo la Conade designó representantes, mientras que el COM no respondió.

“Priorizando el bienestar de los esgrimistas mexicanos, este comité se creó de acuerdo con los Estatutos de la FIE y la Ley General de Cultura Física y Deporte de México. Este Comité de Transición, liderado por la vicepresidenta de la FIE, Ana Irene Delgado, y el presidente de la CPE, Vitaly Logvin, es la única entidad reconocida por la FIE en México en este momento. Serán temporalmente responsables de todos los asuntos relacionados con la esgrima mexicana hasta el establecimiento de una nueva Federación Nacional de Esgrima en México”, se lee en un fragmento de la carta.

Pese a esto, Jorge Castro, junto a la FME y aprobado por el COM, publicó la convocatoria del tercer selectivo nacional 2024 para conformar la selección nacional es sus distintas categorías. El documento indica que el evento permitirá a los aspirantes representar a México en eventos nacionales e internacionales. Los esgrimistas mexicanos no deberían atender ninguna convocatoria por parte del Castro debido a que no tendrá validez por la FIE.

El 27 de septiembre último, María José Alcalá envió una carta la Federación Internacional para mostrar inconformidad con la decisión y dejar claro su apoyo a Jorge Castro, quien aún es miembro del COM. Cabe señalar que en noviembre de 2021, el exfederativo votó para que Alcalá se convirtiera en la primera presidenta del COM.

En mayo de 2017, Proceso publicó que Jorge Castro y algunos integrantes del Consejo Directivo de la FME manipularon la convocatoria, los requisitos que debían cumplir las asociaciones estatales para tener derecho al voto y los estatutos de la FME para que Castro se reeligiera por cuatro años más. Hasta ese momento había presidido la federación durante 12 años.

La FIE también informó a Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, que en junio de 2018 Castro falsificó un documento y la firma de Nathalie Rodríguez, directora ejecutiva de la Federación Internacional, para demostrar que lo reconocía como presidente de la FME durante el periodo 2017-2021.

El 10 de diciembre de 2021, la Conade informó a la FME que, a partir del 18 de enero de ese año, Castro dejó de ser presidente y que no había pruebas de que se haya realizado un proceso electoral para reelegirse de nuevo, pero, él continuó con sus funciones.