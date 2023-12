Lanzan convocatoria para el selectivo de esgrima rumbo a París 2024

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Comité de Transición para la creación de una nueva Federación Nacional de Esgrima en México lanzó una convocatoria para el proceso selectivo nacional 2024, esto para determinar la conformación de los equipos que participarán en eventos nacionales, internacionales y buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este Comité de Transición está liderado por la vicepresidenta de la Federación Internacional de Esgrima (FIE), Ana Irene Delgado, y el presidente de la Confederación Panamericana de Esgrima (CPE), Vitaly Logvin y es la única entidad reconocida por la FIE en México en este momento.

El selectivo se realizará del 22 al 24 de enero de 2024 en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR) y la inscripción para los esgrimistas no tendrá ningún costo. Esta información se da a conocer después de que el exfederativo Jorge Castro invitara a los esgrimistas que quieran representar a México a un selectivo.

La Federación Internacional informó a través de una carta, con fecha de este 27 de diciembre, que desconoce Jorge Castro como presidente de la Federación Mexicana de Esgrima (FME), por lo tanto, éste ya no ostenta ese cargo y, al mismo tiempo, esta federación pierde reconocimiento a nivel nacional e internacional. De tal manera que, cualquier evento promovido por Castro no tendrá validez ante la FIE.

Pese a esto, el Comité Olímpico Mexicano (COM), presidido por María José Alcalá, no acepta esa decisión. El 27 de septiembre último, María José Alcalá envió una carta la Federación Internacional para mostrar inconformidad con la decisión y dejar claro su apoyo a Jorge Castro, quien aún es miembro del COM. Cabe señalar que en noviembre de 2021, el exfederativo votó para que Alcalá se convirtiera en la primera presidenta del COM.