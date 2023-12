¿A qué selecciones enfrentará México en la Copa América 2024?

uD835uDE43uD835uDE4AuD835uDE54??Conoceremos el camino de las 16 selecciones de la #CA2024 uD83DuDE2E?uD83DuDCA8 ¿Listos? uD83EuDD29



É uD835uDE43uD835uDE4AuD835uDE45uD835uDE40??Conheceremos o percurso das 16 seleções da #CA2024 uD83DuDE2E?uD83DuDCA8 Estão prontos? uD83EuDD29



uD835uDE44uD835uDE4F'uD835uDE4E uD835uDE4FuD835uDE4AuD835uDE3FuD835uDE3CuD835uDE54??We will discover the path of the 16 teams in #CA2024 uD83DuDE03 Ready? uD83CuDF89#VibraElContinente… pic.twitter.com/kGpGJq1GdT