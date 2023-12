Sergio “Checo” Pérez recibe su trofeo como subcampeón de la Fórmula 1

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En la Gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) se condecoró a los campeones del automovilismo en 2023.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez recibió el galardón que lo acredita como subcampeón del Mundo de la temporada 2023 de la Fórmula Uno. La gala, que tuvo lugar en Bakú, Azerbaiyán, premió a lo mejor del automovilismo en 2023.

El piloto mexicano estuvo acompañado en todo momento por su esposa Carola Martínez y por su compañero en Red Bull, Max Verstappen, así como por Christian Horner, jefe de la escudería austriaca.

Al recibir el trofeo, “Checo” Pérez aseguró que para el próximo año regresará más fuerte y reconoció que tuvo una temporada difícil.

“Empezamos muy fuerte el año, luego fuimos como una montaña rusa a mitad de temporada, pero no nos rendimos. Estuvimos juntos como equipo y quiero agradecer a todo mi equipo por apoyarme, porque pasamos por momentos muy difíciles, pero nos las arreglamos para asegurar la mejor temporada de la historia para nuestro equipo”, dijo el piloto tapatío.

Max Verstappen también recibió su premio de Campeón del Mundo de la F1. El neerlandés registró 19 victorias en 22 carreras, lo que le valió para conseguir el tricampeonato. Por su parte, Lewis Hamilton, quien culminó en el tercer lugar en la temporada, aprovechó para felicitar a Red Bull, Max Verstappen y “Checo” Pérez por el histórico 1-2 en el campeonato de pilotos.

Asimismo, Red Bull recibió el galardón como campeón del Mundial de Constructores de la máxima categoría del automovilismo.

Second best in the world. Had some rough times this season, but the important thing is we never gave up.

Second best in the world. Had some rough times this season, but the important thing is we never gave up.

We've learned a lot and we'll come back even stronger in 2024. We achieved everything as a team! Great job @redbullracing !@Max33Verstappen deserves that championship more…