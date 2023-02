Club de natación denuncia bloqueo e imposición de autoridad municipal en San Juan del Río

SAN JUAN DEL RÍO, Qro. (apro).- Madres y padres de niñas y niños que integran el "Club Deportivo Municipal San Juan", fundado hace 12 años, denunciaron que en lugar de que les brinden algún apoyo, el actual gobierno municipal de San Juan del Río "les mete el pie".

Los padres y madres de familia inconformes relataron que, por ejemplo, en julio pasado, tres niñas del club se fueron a participar a una competencia nacional en Jalisco y a su entrenador, Víctor Ramírez Sumano, le descontaron los días que las acompañó.

"Se puede decir que soy susceptible como a castigo por el hecho de tener un logro deportivo o que los chicos tengan un logro deportivo y sí es bastante discriminatorio eso”, consideró el entrenador, al confirmar que le descontaron días de trabajo.

Las niñas Yamilet, Emile Laila y Sofía clasificaron, compitieron y ganaron medallas en el campeonato nacional de natación, celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, representando a su municipio: San Juan del Río, Querétaro.

“Eso, que te lo castiguen, ¿que en vez de ser motivante te lo castiguen?, eso no lo hace una buena administración deportiva", sostuvo el señor Héctor Raimundo Artasa Aranguiz, padre de Santiago Manuel, del “Club Deportivo Municipal San Juan”.

Las madres y padres de familia inconformes explicaron que han afrontado esa y otras represalias a raíz de haber rechazado a un nuevo “entrenador en jefe" que la directora del Deporte de San Juan del Río, Denisse Vargas Chávez pretendía imponerles, pese a los antecedentes que tenía de ese profesor.

“Estuvo seis meses, nos dejó tirado al equipo y ahora viene a ser él el que dirige, el que quieren que dirija. Además, a nuestro entrenador con el cual hemos tenido éxito, con el cual hemos llevado gente a las nacionales, con el cual hemos ganado medallas a nivel estatal, con el cual nuestros hijos han ido desarrollándose, ¿y quieren eso?, nosotros le dijimos que no”, agregó Artasa Aranguiz.

Además, algunas de las madres de familia conocen que ese entrenador tiene una orientación hacia el tenis, distinta a la que, consideran, sus hijas e hijos requieren para entrenar y competir en la disciplina de natación.

“Su preparación no se ajusta a las exigencias que se requiere en este deporte de natación, yo lo veo más hacia una orientación al tenis o a cosas administrativas, que también realmente se valoran mucho ¿no?, pero pues realmente aquí nosotros requerimos de un entrenador en natación”, afirmó la señora Minerva Gaspar Téllez.

Experiencia sí, amiguismo no

Para la señora Liliana González Rodríguez, este tipo de decisiones deberían de tomarse considerando las exigencias del cargo.

“A mí me da la impresión que quieren meter a gente por cuestión de amistad, pero no están viendo bien las exigencias del puesto y de lo que se requiere”, comentó.

Y es que los padres dijeron que su entrenador cuenta con la certificación 1 de la Federación Internacional de Natación (FINA).

Después del rechazo de los padres del nuevo entrenador, el gobierno municipal de San Juan del Río, a través de su dirección del Deporte, conformó un nuevo equipo al que denominaron "oficial", con el nuevo entrenador al frente.

“Ahí nace todo este tema, cuando nosotros no queremos que nos rompan lo que ya hemos construido por años (…) Como no estuvimos en lo que ellos querían, entonces nos dejaron a un lado”, manifestó el señor Héctor Raimundo.

Las madres y padres de familia aclararon que no tienen nada en contra de que surjan nuevos equipos de natación, pero explicaron que también se ha limitado el crecimiento de su club, por lo que sólo piden tener las mismas oportunidades y no les compliquen las cosas con su entrenador.

“La verdad que con todo eso, el entrenador dijo: ‘ya, basta, no, no, no traigo a nadie, no sigamos porque ya es demasiado’, o sea, el hostigamiento constante que ha tenido el entrenador también nos ha perjudicado a nosotros, nosotros también estamos molestos”, dijo una de las madres.

Los niños, los más perjudicados

La desavenencia con el equipo de natación ya ha alcanzado a sus integrantes de menor edad, los niños.

“Lo más importante para mí son los niños; los adultos, las administraciones, la gente, pueden tener problemas, pero eso se resuelve de otra forma, no castigando justamente a los niños”, consideró el señor Héctor Raimundo Artasa Aranguiz.

Al respecto, el señor Mauricio César Ramírez Torres lamentó que por un “error” en el registro de la edad de su hijo en una competencia, ahora la Dirección del Deporte de Denisse Vargas Chávez lo señala de haber hecho trampa, lo que traería una sanción de hasta un veto de las competencias.

“Hubo un error, mi hijo tenía 8 años y fue inscrito como 7 años. La categoría es 7 y 8 años y en esa categoría compitió, entonces pues no hay dolo y no había ninguna ventaja respecto de los demás participantes. Lo manejan como si hubiera hecho trampa, la Dirección del Deporte es quien lo está manejando así, por parte, por ejemplo, de los organizadores del evento nunca hubo un reclamo. Creo que están tratando de demeritar al equipo y al entrenador", consideró el padre de familia.

Este reportero solicitó por escrito una entrevista a la titular de la Dirección del Deporte de San Juan del Río, Denisse Vargas Chávez, para abordar el tema del “Club Deportivo Municipal San Juan”, pero no hubo ninguna respuesta.

Padres de familia del Club Deportivo Municipal de San Juan del Río, han llevado el caso ante el gobernador, Mauricio Kuri González y ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, como parte de la defensa de las actividades deportivas de sus hijos.

“Cuando empiezas a limitarlos, cuando no les das las posibilidades, es cuando uno, la verdad es que lo siente y se molesta y hace todo lo que estamos haciendo para que eso no vuelva a suceder”, justificó el señor Artasa Aranguiz.

El señor Mauricio Cesar Ramírez Torres, incluso le planteó el caso del “Club Deportivo Municipal San Juan” al gobernador, en su cuenta de Facebook, donde recibió como respuesta, de manera pública, que ya existe una investigación en el ámbito municipal.

“Este tema ya se encuentra en manos de las autoridades municipales y del deporte, se están realizando las investigaciones correspondientes para tomar acciones. Te pido que de ser necesario te acerques a la Dirección Municipal del Deporte…”.

Desde antes, la directora del deporte municipal, Denisse Vargas Chávez, ha mostrado su amistad con la expresidenta del DIF municipal en San Juan del Río, Tania Paola Ruiz Castro, quien además de haberse casado con Gustavo Nieto Chávez, primo hermano de Santiago Nieto Castillo, es hija del poderoso empresario Roberto Ruiz Rubio.

Tania Ruiz, quien ha intentado ser diputada sin que la ciudadanía la favorezca con el voto, ha externado de manera pública la cercanía del gobernador con su familia, e incluso, en junio, el mandatario la nombró “presidente” de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Querétaro, además de fungir como presidenta del Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río.

En una de las publicaciones en sus redes sociales, donde aparece junto a Tania, la directora del deporte la llama “jefa” y “amiga del mundo mundial”, además de considerarla un "ángel" que camina disimuladamente y deja “una luz impresionante en cada una de las personas”.

Padres de familia del “Club Deportivo Municipal de San Juan”, reiteraron su petición a que simplemente les permitan continuar con su actividad como lo venían haciendo.

Pese a las problemáticas que vivieron el año pasado y que han denunciado este 2023, el alcalde, Roberto Cabrera Valencia, aseguró en su primer informe que el área del deporte de su gobierno se había consolidado y sobre la exigencia de los padres en la actualidad ha guardado silencio.