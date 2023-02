Presentan a Diego Cocca como DT del Tri; Ares de Parga niega influencia de Irarragori

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la presentación Diego Cocca como el nuevo director técnico de la Selección Nacional de futbol, el director ejecutivo de las Selecciones Nacionales, Rodrigo Ares de Parga, aclaró que al elegirlo no pesó la relación entre el argentino y Alejandro Irarragori, dueño del Atlas y del Santos.

“No, las entrevistas fueron muy transparentes. Los cinco miembros de los clubes que integran el Comité, más el presidente de la FMF (Yon de Luisa), vieron en Diego esta parte que dice sobre cómo vamos a explotar el talento mexicano, que el talento no es suficiente y se debe trabajar todos los días”.

Ares de Parga, quien asumió el cargo, pero hasta ahora no ha sido presentado oficialmente, precisó que no existe rechazo por parte de los medios al director técnico, sino que más bien lo que molestó fue la forma como tomó la decisión.

“Las críticas no han sido sobre la llegada de Diego Cocca, si acaso por el procedimiento que siguió el Comité para escogerlo. La aceptación ha sido buena. No avisamos a tiempo cómo era el procedimiento, ahí nos equivocamos, y hubo una fuga de información y se empezó a decir que ya era Diego antes de tiempo, pero también los medios primero dijeron que era uno y y luego que otro”, dijo Ares de Parga.

"Me siento privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Nacional de México", dijo el entrenador argentino Diego Cocca en su presentación.

Ante la ausencia del presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, Rodrigo Ares de Parga encabezó la larga presentación del nuevo entrenador del equipo tricolor e insistió en que la elección de Diego Cocca obedece únicamente a que su proyecto fue el que más gustó.

“Su visión sobre el talento del futbolista mexicano, que hay que trabajar y tener una mentalidad. Tuvo una exposición sobre cómo trabajar con el futbolista joven para que sepa que podemos llegar muy lejos. Nos dijo que no hemos llegado más lejos porque el talento no es suficiente, que la camiseta nacional se trabaja todos los días en los equipos, también mentalmente.

“El proyecto que presentó fue muy bueno, claro y sencillo y el punto mas importante es el trabajo diario con los cuerpos técnicos (de los clubes). No podemos estar lejos de los equipos de la Liga MX y hay que trabajar con ellos en el día a día, hay que estar cerca de los clubes, ir todos los fines de semana a los partidos, no visoreando, también platicando con presidentes y los directores técnicos”.

Ares de Parga no quiso contestar cuándo se le preguntó qué le faltó a Guillermo Almada, entrenador del Pachuca, para ser el elegido. “No le quiero entrar al tema de Almada”, zanjó.

“Habrá seriedad”

En su intervención, Diego Cocca destacó que la base de su proyecto destaca en contar con jugadores que se sientan orgullosos de ser convocados, que den el máximo porque sientan como un privilegio formar parte del equipo Tricolor. Señaló también que conoce perfectamente a los futbolistas mexicanos porque él mismo fue jugador y los tuvo como compañeros.

“Me siento feliz orgulloso, privilegiado de poder ser el técnico de la Selección, para mí es muy importante, porque este país que me ha dado muchísimo. Tener la posibilidad de ayudar a México para hacer crecer la Selección es una oportunidad que no podía dejar pasar. Habrá seriedad y mucho trabajo para poner a México en los mejores lugares”, declaró.

Sobre su proyecto deportivo, Cocca insistió en que más allá del talento, el futbolista mexicano necesita otras herramientas para que pueda mejorar.

“Creo en el talento del futbolista mexicano, pero no es suficiente, hay que acompañarlo, hay que darle un montón de herramientas para que ese talento explote. Descubrir, identificar al talento, acompañarlo, ponerlo a la altura, hacernos un equipo ganador. ¿Hasta cuándo, hasta dónde? No hay techo. El desafío es crecer día a día con la complejidad de que el entrenador no tiene en el día a día a los jugadores, pero lo vamos a lograr. Prometemos muchísimo trabajo. Tenemos dos años y medio para trabajar, es mucho tiempo para llegar al Mundial, pero si pensamos sólo en el Mundial nos vamos a tropezar con la primera piedra”, resaltó Cocca.

Tanto Cocca como Ares de Parga destacaron que rumbo al Mundial de 2026 el equipo nacional volverá a jugar la Copa América y que además habrá otro torneo de selecciones sudamericanas, además de la Copa Oro y la Nations League.

“No lo veo como presión (ganar la Copa Oro y la Nations League). Hay que ganar hasta en las cascaritas y si nosotros transmitimos esa competitividad va ser natural salir a ganar. Después, estará en el de arriba si (el balón) pega en el palo y entra o sale, pero debemos tener mentalidad ganadora.

“Estoy consciente de la imagen de la Selección porque no han venido los logros, que hay un ambiente hostil o a la defensiva. Eso me da más motivación, hay más por mejorar y estoy convencido de cuando este país tan nacionalista sienta que la Selección es de todos y quieran participar va a estar difícil que nos paren. Yo sueño con ir a un Mundial con la gente contenta, llenando estadios e ilusionada”, dijo Diego Cocca.

Sobre la molestia de Tigres

Finalmente, sobre la molestia del club Tigres porque la FMF le dejó sin director técnico a medio torneo de liga, Ares de Parga señaló que se le avisó al presidente del equipo que entrevistarían a Cocca, y que entiende pero no comparte el enojo.

“Lo entiendo, no lo comparto porque tenían a un gran técnico con el que empezaban un proyecto. Al decidir el Comité por Diego le rompemos un proyecto. La Selección Mexicana está por encima de cualquier equipo, es mi forma de pensar y la de muchos. Se le avisó siempre al presidente del equipo que era uno de los técnicos que queríamos entrevistar y al darnos permiso existía la posibilidad de que fuera el elegido.

“Platicamos con ellos sobre si querían que terminara el torneo y que viniera nada más a los partidos de marzo a dirigir. No queríamos afectar a ningún equipo. Y Tigres tomó la decisión de que prefería que no estuviera en dos lugares”, remató.