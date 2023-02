Nadadora se queja de la deportista trans Lia Thomas: fue extrema la incomodidad en vestidores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La exnadadora de la Universidad de Kentucky Riley Gaines testificó en contra de Lia Thomas ante un Subcomité de la Cámara de Representantes de Virginia, en pro de una ley de “Equidad en los deportes femeninos”

Gaines volvió a mostrar su descontento por competir ante la nadadora transgénero Lia Thomas, en esta ocasión Gaines testificó en apoyo a un proyecto del gobierno de Virginia en pro de los deportes femeninos.

En su declaración, la exnadadora confrontó tanto a los organizadores de los deportes universitarios de estados unidos NCAA y a Thomas, afirmando que la participación de la nadadora transgénero rompe las reglas del deporte.

"El 17 de marzo del año pasado mis compañeras y yo, y otras nadadoras de otras universidades, fuimos obligadas a competir contra un hombre biológico llamado Lia Thomas, [...] quien compitió como hombre durante tres años en la Universidad de Pennsylvania", relata Gaines al inicio del video.

"Thomas y yo competimos en los 400 estilo libre y terminamos empatadas, incluso en centésimas de segundo. Como sólo había un trofeo, la NCAA me dijo que no me llevaría ningún trofeo porque se lo iban a dar a Thomas. Me dijeron que yo sólo tendría uno para las fotos, las políticas de la NCAA lo que han hecho es excluir a las deportistas femeninas"

La nadadora de Kentucky afirmó que los buenos resultados que ha tenido Thomas en la categoría femenina es lo que la hace continuar, pues como hombre nunca consiguió estar dentro de los mejores 100 nadadores; así mismo explicó que durante una competencia no fueron informadas que compartiría vestuario con su rival trans.

"Esto no es todo, además de haber sido forzadas a renunciar a nuestros premios, títulos y oportunidades, la NCAA nos obligó a compartir el vestuario con Thomas, un hombre de 22 años que mide 1.90 y aún mantenía sus genitales masculinos. Permítanme ser clara: no se nos advirtió esto ni se nos preguntó por nuestra aprobación".

“Puedo confirmar la extrema incomodidad dentro del vestuario cuando te dabas la vuelta y veías a un hombre mirándote cómo te desvestías mientras él se desnudaba".

Al finalizar, Gaines declaró que el deporte femenino y su integridad se está perdiendo, pues las deportistas femeninas están siendo excluidas y traumatizadas por las políticas que afirman promover la inclusión.