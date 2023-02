CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los ciclistas de pista mexicanos están en riesgo de quedarse fuera de la clasificación olímpica rumbo a París 2024, ya que no podrán participar en dos de las tres etapas de la Copa de Naciones 2023 que se llevarán a cabo durante febrero y marzo y que son importantes porque otorgan puntos para el ranking mundial.

Lo anterior debido a que la Federación Internacional de Ciclismo (UCI por sus siglas en francés) le quitó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) el data ride, es decir, la clave mediante la cual había estado inscribiendo desde septiembre de 2021 a los ciclistas mexicanos en las competencias internacionales a las que convoca la UCI.

No obstante, sin previo aviso, la UCI le quitó el data ride para dárselo al Comité Olímpico Mexicano (COM), por lo que la Conade le puso un plazo de 48 horas -que se cumplirán este jueves 16 de febrero- para devolvérselo o, de lo contrario, igual que como ocurrió con los atletas de los deportes acuáticos, Ana Guevara le retirará cualquier tipo de apoyo a los seleccionados nacionales de ciclismo y cortará el proceso de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos.

De acuerdo a lo programado, este sábado 18 de febrero los seleccionados nacionales de ciclismo de pista deberían viajar para participar en las dos primeras etapas de la Copa de Naciones: primero a Yakarta, Indonesia, del 23 al 26 de febrero, y después se trasladarían a El Cairo, Egipto, para competir del 14 al 17 de marzo, competencia a la que ya no fueron inscritos por parte de la Conade.

La tercera y última etapa de la Copa de Naciones de la temporada 2023 está programada del 20 al 23 de abril en Milton, Canadá.

Este problema que ahora tiene en aprietos al ciclismo nacional comenzó a gestarte en septiembre de 2021, cuando la UCI suspendió a la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) y a su entonces presidente Edgardo Hernández por una serie de irregularidades que cometió.

A partir de ese momento, la UCI puso en manos de la Conade el data ride y la inscripción de los mexicanos. Bajo este esquema la selección mexicana de ciclismo de pista compitió durante 2022 en el Campeonato Mundial, en otras etapas de la Copa de Naciones, así como en el Campeonato Panamericano.

La razón por la cual la UCI le quitó el data ride a la Conade es porque mantiene suspendida a la FMC y no dio como buena la Asamblea General que se realizó el 7 de mayo de 2022 donde se eligió como nuevo presidente a Luis Gerardo Langarica Vázquez y a los integrantes de su Consejo Directivo para el periodo 2022-2026.

Dicha asamblea, que se realizó en las instalaciones de la Conade y bajo la supervisión de sus directivos, no fue validada por la UCI toda vez que el representante que mandó este organismo internacional reportó el desaseo con el que dicha asamblea fue realizada, entre otras irregularidades que cuatro planillas no pudieron competir –una de ellas encabezada por el ciclista en retiro Raúl Alcalá- supuestamente porque no cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.

El enviado también reportó que, aunque la UCI le confirió a la Conade la responsabilidad de reorganizar la FMC, el organismo del deporte nacional y la secretaria técnica del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), Norma Olivia González, viciaron las elecciones en la mayoría de las 32 asociaciones estatales que son las entidades que votaron en la asamblea para elegir al presidente y su Consejo Directivo.

Así, mientras para la UCI las elecciones del 7 de mayo no tienen valor y mantiene su suspensión a la FMC, la Conade sí reconoce al nuevo presidente y a su Consejo Directivo.

Los seleccionados nacionales afectados porque no podrán participar en la Copa de Naciones son: Jessica Salazar, Yarely Acevedo, Daniela Gaxiola y Tomás Aguirre, quienes se proclamaron triunfadores en sus respectivas pruebas durante el Campeonato Nacional de Pista que tuvo lugar en Guadalajara del 6 al 10 de febrero último.

Proceso pudo saber que durante esta semana un representante del COM se comunicó con dos entrenadores de la selección nacional para informarles que si quieren asistir a los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos y a las etapas de la Copa de Naciones tienen que ser inscritos por este organismo, pero que deberán financiar sus viajes a las competencias.