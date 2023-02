El mexicano Julián Araujo ya es del Barcelona y será dirigido por Rafa Márquez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mexicano Julián Araujo ya viste los colores del Barcelona FC.

El club blaugrana hizo oficial el fichaje del defensa mexicano después de la controversia que impidió que el jugador llegara en el pasado mercado de invierno.

Araujo se incorpora a las filas del Barcelona B hasta 2026.

"El futbolista ha firmado su nuevo contrato en las oficinas de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y ha estado acompañado del vicepresidente Rafael Yuste; el directivo responsable del Futbol Formativo, Joan Soler; el director de Futbol, Mateu Alemany; el director deportivo, Jordi Cruyff, y el director del Futbol Formativo, José Ramon Alexanco", informó el club catalán a través de redes sociales.

Araujo llega procedente del LA Galaxy y se unirá al equipo dirigido por Rafael Márquez, donde buscará ganarse un lugar en el equipo titular y posteriormente al primer equipo.

No obstante, aún no está claro si el defensa podrá ser considerado para jugar, pues aún falta la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y en caso de que no sea a favor del Barcelona, Araujo terminará la temporada sin jugar un solo minuto.

Por el momento, Araujo declaró que llegar al conjunto culé se trata de un sueño hecho realidad: "Para mí es un honor ser el primer jugador de esta Academia en poder firmar con el Barcelona y un gran ejemplo para las siguientes generaciones. Han sido semanas duras, pero ya estoy aquí, listo para adaptarme" señaló.