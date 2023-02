Clavadistas piden ayuda a la Federación Internacional de Natación tras amenazas de Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de 15 clavadistas mexicanos enviaron una carta al presidente de la Federación Internacional de Natación (World Aquatics), Husain Al Musalam, para pedirle que intervenga y ya resuelva la situación que existe en México, puesto que la existencia del Comité de Estabilización para operar los deportes acuáticos está afectando su preparación y participación en las competencias del ciclo olímpico.

“Se nos ha puesto en una situación injusta de que no podremos participar en competencias futuras organizadas por la Comisión Estabilizadora (sic), cabe mencionar que en nuestro país nunca se ha utilizado este tipo de formato para conformar la selección nacional de clavados; y por otro lado estamos siendo afectados al no contar con los recursos necesarios para la preparación y participación en las competencias fundamentales internacionales”, dice la carta que fue enviada el viernes 17 de febrero.

El documento está firmado por las medallistas olímpicas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, también por Dolores Hernández, Melany Hernández, Jahir Ocampo, Rodrigo Diego, Randal Willars, Juan Manuel Celaya, María José Sánchez, Osmar Olvera, Kevin Berlín, Andrés Villarreal, así como por los entrenadores Iván Bautista, Jonathan Alcántara y el chino Shi Qingyang.

El documento fue creado en respuesta a las amenazas que recibieron de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, quien en una reunión les dijo que la condición para que les mantuviera sus becas y el apoyo económico del gobierno federal es que no participen en las competencias del Comité de Estabilización que formó la World Aquatics (antes Fina) y que gestionaran ante el Comité Olímpico Mexicano y ante el mencionado organismo internacional que dicho comité debe desaparecer.

Aunque no participaron en los selectivos, de igual manera Ana Guevara anunció la semana pasada que ya les quitó les becas, así como cualquier tipo de apoyo económico o en especie, pues no lograron el cometido de convencer a la presidenta del COM, María José Alcalá, de que ella gestionara ante la World Aquatics que el Comité de Estabilización dejara de operar en México.

“El día de hoy, en México, las y los clavadistas, entrenadores y un gran equipo multidisciplinario nos enfrentamos a desafíos que no nos corresponde resolver porque no está en nuestras manos. Por ello, le exponemos la situación de incertidumbre en que nos encontramos, pues no tenemos certeza y claridad en nuestro proceso de preparación para asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024”, añadieron.

La carta

Asimismo solicitaron que la World Aquatics envíe a “un agente competente” para que ayude a resolver el conflicto que les impidió participar en los selectivos convocados por el Comité de Estabilización, un organismo creado por la propia Federación Internacional para que ordenara a la Federación Mexicana de Natación y convocara a elecciones, ante los malos manejos administrativos y de gobernanza en los que incurrió su expresidente, Kiril Todorov, quien fue destituido justamente por la World Aquatics en enero de 2022.

“Nosotros somos atletas que a base de muchos años de trabajo hemos podido darle grandes satisfacciones a nuestro país, con una carrera deportiva que nos ha costado llegar y no quisiéramos verla terminar de esta manera, sin poder defendernos en las albercas. Y tenemos la firme convicción de que no hay mayor satisfacción para un deportista que representar a su país, y para lograrlo se requiere de mucho esfuerzo, dedicación, tiempo, deseo y compromiso; pero también del apoyo por parte de las autoridades responsables del deporte en nuestro país”.