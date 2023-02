Acompañados por Rommel Pacheco, clavadistas llevan a la Cámara el conflicto con Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de clavadistas mexicanos, entre ellos medallistas olímpicos, convocó a una conferencia de prensa en compañía del diputado por el PAN y exclavadista Rommel Pacheco para exigir diálogo entre el Comité Olímpico Mexicano, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Federación Mexicana de Natación (FMN) y World Aquatics.

Entre los presentes se encontraron los clavadistas Dolores Hernández, Melany Hernández, Jahir Ocampo, Rodrigo Diego, Juan Celaya, Randal Willars, Andrés Villarreal y Kevin Berlín.

Durante la conferencia, Jahir Ocampo fue el encargado de hablar a nombre de sus compañeros y aseguró que no están en contra de la FMN, ni de la Conade o el COM, que sólo quieren entrenar y tener la certeza que no perderán sus becas para poder continuar con su ciclo olímpico rumbo a París 2024.

“El hecho de hacer la carta fue para aclarar nuestra situación, la hicimos nosotros en conjunto sin ayuda de nadie. Es para mostrar nuestra posición y hacerles saber nuestro sentir, nadie está detrás de esto”, dijo el clavadista.

Asimismo, reveló que han buscado el asesoramiento legal para entender el porqué de las amenazas que recibieron de la directora de la Conade, Ana Guevara, pues el pasado 18 de enero les avisó que se cancelaban las becas y salarios de entrenadores para los deportes acuáticos.

“Buscamos asesoría para entender más, para tener el conocimiento previo a lo que vamos a hacer”, explicó Ocampo.

Rommel Pacheco también explicó que hace unos días a través de la Comisión de Atletas se realizó una reunión vía Zoom con el abogado Ricardo de Buen, especialista en derecho deportivo, para que los clavadistas tengan una asesoría y no estén solos.

“A mi me tocó estar del lado del deportista, te tienes que enfocar a entrenar y a competir, pero no puedes no estar enterado del conocimiento de los reglamentos de la Conade, son términos complejos que llevados de la mano de una buena asesoría es importante conocer”, sentenció Pacheco.

Los clavadistas aseguraron que son conscientes que el no participar en los Selectivos organizados por el Comité de Estabilización los hará perder sus becas y que esperan que el conflicto se arregle lo más pronto posible, pues de no ser así perderán la oportunidad de competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador, y Juegos Panamericanos Santiago 2023 que otorgan las plazas a París 2024.