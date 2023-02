MÃ©xico clasifica al Mundial de Basquetbol 2023

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). –La Selección Mexicana de Basquetbol se impuso 82-69 a su similar de Uruguay, resultado que le dio la clasificación al Campeonato Mundial 2023 de la FIBA (Federación Internacional de Basquetbol Asociación). La última vez que México clasificó fue en 2014.

El combinado nacional llegó a la última jornada del clasificatorio de las Américas con la obligación de vencer a los uruguayos, esto para asegurar su presencia en el Campeonato del Mundo 2023 que se realizará en Filipinas, Indonesia y Japón entre el 25 de agosto al 10 de septiembre.

Los mexicanos no mostraron su mejor nivel durante el primer cuarto, pues lo perdieron por un marcador de 18-26. Sin embargo, todo cambió para el segundo, pues remontaron y dejaron los cartones 38-46. A pesar de que Uruguay ya no tenía posibilidad alguna para clasificarse al Mundial, no regalaron el juego y volvieron a tomar ventaja en el tercer cuarto con un marcador de 56-63.

México no bajó los brazos y en el último capítulo coloco un 82-69 que no solo representó la victoria sobre los charrúas, sino también el boleto para el Mundial. A lo largo del clasificatorio, los mexicanos consiguieron ocho victorias por derrotas. La última ocasión en que el Tricolor asistió al máximo torneo de selecciones de basquetbol fue en España 2014.