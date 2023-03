Tenimesistas protestan en la Conade: por negligencia, quedan fuera de Centroamericanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Integrantes de la comunidad de tenis de mesa exigen la renuncia del presidente de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa (Femeteme) por errores administrativos que dejaron fuera a los seleccionados nacionales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

#Video | La comunidad de tenis de mesa se manifiestó en la Conade para exigir la renuncia del presidente de la Femeteme, Miguel Cervantes Ledesma. No se moverán hasta que Ana Gabriela Guevara los reciba pues ha ignorado sus denuncias desde 2018. | Crédito: Karla Cabral pic.twitter.com/DqCWNz9Evx — Proceso (@proceso) March 13, 2023

Un grupo de 25 personas, incluyendo seleccionados nacionales, entrenadores, padres de familia y funcionarios de la misma Femeteme, se plantaron la mañana de este lunes afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para manifestar su inconformidad con el actual dirigente de la especialidad, Miguel Cervantes Ledesma.

Los manifestantes explican que la gota que derramó el vaso es que la Selección nacional varonil no podrá participar en los próximos Juegos Centroamericanos porque no fueron inscritos a tiempo por el presidente de la federación.

Esto se suma a varias denuncias que han presentado ante la Conade y el Comité Olímpico Mexicano por mal uso de recursos dentro de la Femeteme desde 2018, sin recibir ninguna respuesta.

“Por una negligencia no nos inscribieron a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sin importarles nuestro esfuerzo y el sueño de representar a México; ya basta de que los atletas nos quedemos callados. Iba a participar en mis terceros juegos, pero ahora, por ineptitudes, ya no lo podré hacer”, explica José Ricardo Villa, seleccionado nacional.

Por su parte Guillermo Muñoz Ronquillo, tenimesista y ahora entrenador, pide a la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, que escuche a los deportistas y no sólo a los presidentes de las diferentes federaciones deportivas.

“Le pediría a la directora que escuche a los deportistas y haga algo de una vez, que no se fie de los presidentes de las federaciones, porque a ellos no les importa el deporte, sólo les importa su propio beneficio; la Conade es como un bunker donde sólo entran presidentes, donde no escuchan a los deportistas, no escuchan lo que está pasando afuera”.

Hasta el momento no han recibido alguna respuesta por parte de Guevara y afirman que no se moverán del lugar hasta que consigan entablar diálogo con la directora de la Conade.