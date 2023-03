Pese a la derrota, AMLO felicita a la selección mexicana y a Arozarena (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó esta noche al equipo mexicano tras quedar eliminado por Japón en el Clásico Mundial de Beisbol.

Minutos después de que la novena nacional perdió su boleto para la final, 5 carreras a 6 en la última entrada, el mandatario subió un video de 03:09 minutos a su cuenta de Twitter, acompañado del mensaje “¡Felicidades a los beisbolistas de México! Nunca habíamos llegado tan lejos en este apasionante deporte. Casi tocamos el cielo. Vendrán otras oportunidades”.

En la grabación, el mandatario destacó que México estuvo a punto de ganarle a Japón, “uno de los mejores equipos del mundo”, y celebró la participación de los mexicanos en el torneo, equipo de quienes dijo: “Representaron a nuestro país, caballos todos. Entregaron todo, merecían el triunfo”.

López Obrador también dijo que “nunca se había tenido un papel tan destacado en un campeonato mundial de beisbol. Por eso, un abrazo para todos los beisbolistas mexicanos. Un abrazo muy fraterno, ya saben ustedes cómo es este deporte, no es de medias tintas, no es para blandengues, no es para mediocres. Es para ganar o perder, no hay justo medio en este apasionante deporte”.

¡Felicidades a los beisbolistas de México! Nunca habíamos llegado tan lejos en este apasionante deporte. Casi tocamos el cielo. Vendrán otras oportunidades. pic.twitter.com/J1rWMUn3ju — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 21, 2023

El Ejecutivo federal mencionó al manager Benjamín Gil, de quien dijo “dirigió muy bien”, y enseguida apapachó a Randy Arozarena, estrella de Grandes Ligas de origen cubano que en el juego de esta noche ante Japón salvó en tres ocasiones a la novena nacional: “Un abrazo a nuestro paisano Arozarena, que lució como lo que es, un caballo, por eso está en Grandes Ligas”.

El mandatario insistió en felicitar a los mexicanos porque “todos jugaron muy bien, entregaron el corazón hasta el pitcheo. Nunca se había hecho un papel tan importante, yo diría en el deporte. O sea, hemos tenido momentos importantes en todos los deportes, pero este día de hoy es algo especial. Entonces, mis felicitaciones a todos los mexicanos. Que viva México. Demostramos de qué estamos hechos, de cabeza, de corazón y de carácter, de arrojo. Eso somos los mexicanos. Que viva México”.