“¿Por qué les divierte?”: Kate del Castillo protesta contra las corridas de toros

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La actriz Kate del Castillo protagoniza una nueva campaña que exige poner fin a las corridas de toros en la Plaza de Nuevo Progreso, Guadalajara.

Enfundada en la piel de un toro para la campaña de PETA Latino contra las corridas de todos, la protagonista de la Reina del Sur busca mostrar la violencia contra estos animales en dicha industria de “entretenimiento”.

La Corte declara que corridas de toros y peleas de gallos no son patrimonio cultural

“Las personas que piensan que la tauromaquia es cultura están equivocadas”, indicó la actriz en un comunicado.

Pueden tener cultura de miles de otras formas, pero no torturando animales. No está bien en ningún sentido, nunca, torturar y lastimar a un animal. Yo espero que siga en vida cuando la tauromaquia termine, para poder celebrar”, señaló.

La campaña comenzó después de que se prohibiera indefinidamente el espectáculo en la Ciudad de México.

Su llamado también fue replicado en Estados Unidos donde pidió a sus connacionales unirse a la protesta.

Desde 2020, la actriz es miembro de la Junta Directiva Honoraria de PETA y se convirtió en la portavoz de una campaña por el fin de la explotación de animales en la industria del entretenimiento en México y Estados Unidos.

“Mi cuerpo está al borde de la muerte, mientras hombres me atacan con sus armas, sumergiéndome en un mar de dolor y sangre. En mi más reciente colaboración con @officialpetalatino, exijo el FIN del sufrimiento horrendo e injusto que es la tauromaquia.

“No podemos permitir que la tortura de animales sea considerada un espectáculo cultural. Debemos unirnos para ponerle fin de una vez por todas”, señaló en su cuenta de Instagram.

Si no te gustan los todos no acudas a una plaza de toros. Respeta a la gente que le gustan los toros”. “Hay más violencia en tu series”. “Pide no violencia y sus series qué mensaje dejan a la sociedad. Primero piense antes de hacer sus novelas de violencia”, fueron algunos comentarios de sus seguidores.