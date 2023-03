"Tuca" Ferretti sale en defensa de la afición tras molestia del Tri por abucheos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El director técnico del Cruz Azul, Ricardo Tuca Ferretti, defendió el derecho de los aficionados de exigirle buenos resultados a la Selección Mexicana de futbol.

En conferencia de prensa, cuando le preguntaron sobre el enojo de los seguidores contra la Selección Mexicana, luego del empate de ésta a dos goles ante Jamaica en el Estadio Azteca en la Liga de Naciones, el entrenador de La Máquina expresó: “La afición tiene derecho a exigir, a manifestarse, y nosotros lo que tenemos es trabajar, ir a la cancha y hacerlo lo mejor posible. Lo que todos quieren es ver a su equipo ganar”.

El domingo 26 de marzo, al término del encuentro en el cual el Tri logró el empate, la afición lanzó abucheos contra jugadores como Guillermo Ochoa, Diego Lainez y Raúl Jiménez. También se llevó rechiflas el nuevo director técnico de la selección, el argentino Diego Cocca, quien dirigió su segundo partido oficial con el combinado azteca.

El reclamo de la afición contra el Tri no cayó bien en el interior del plantel; Chucky Lozano, jugador del Nápoles, expresó que esa no era la manera de exigirle a un equipo y fue más lejos: pidió el apoyo incondicional de los aficionados porque, aseguró, todos los que visten la playera de la selección “se rompen la madre”.

“Culpa” de los medios

Además, Lozano culpó a los medios de comunicación por afectar la relación entre los seguidores del equipo y los seleccionados.

Al respecto, el Tuca –quien dirigió al Tri de manera interina en 2018– consideró que sí, muchas veces los medios de comunicación influyen para mal a los aficionados, pues exageran las victorias y las derrotas.

“He visto que, cuando la Selección de México gana, inclusive no jugando muy bien, hay muchos comentarios exagerados, alaban una cosa que no existe. También en la otra se critica en una manera que no es adecuada.

“Creo que nos falta lo que siempre digo, equilibrio; y cuando voy a hacer una crítica positiva o negativa, tienen que ser en relación con ciertos criterios de análisis profundos sobre el futbol. Son situaciones normales.

“Ustedes tienen que hacer su trabajo, tienen que opinar. ¿Influye en la afición? Sí. Si el aficionado no tiene criterio, se deja influenciar”, dijo Ferretti.