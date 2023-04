Javier “Chicharito” Hernández revela la conversación que tuvo con Diego Cocca (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El delantero mexicano reveló en conferencia de prensa virtual la conversación que tuvo con el entrenador nacional Diego Cocca.

El entrenador nacional tuvo un acercamiento con el delantero mexicano vía telefónica para informarle que las puertas del Tri están abiertas para cualquier jugador.https://t.co/z8cUzswEgt pic.twitter.com/eUTCuVRLjF — Proceso (@proceso) March 31, 2023

Tal y como lo informó el técnico argentino Diego Cocca al presentar su primera convocatoria de la Selección nacional mexicana el pasado dos de marzo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), el estratega tuvo un acercamiento con Javier Hernández vía telefónica para informarle que las puertas del Tri están abiertas para cualquier jugador.

Cocca fue claro al explicar que las convocatorias están condicionadas al nivel presentado por los jugadores con sus clubes y que eso sería el determinante para ser llamado a la Selección.

Este jueves, el delantero del LA Galaxy confirmó en conferencia de prensa de la inmobiliaria 100 ladrillos, de la que es socio, que recibió la llamada y aseguró que “claro que quiero estar” al ser cuestionado sí está en sus planes vestir nuevamente la camiseta tricolor.

Yo recibí una llamada hace tres semanas de Diego Cocca para informarme que, al igual que yo, todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que obviamente iba a depender de nuestro nivel futbolístico y de las decisiones que él tomara.

“Le agradecí la atención por esa llamada y me reiteró que no nada más fue conmigo, que todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que ese lugar no los tenemos que ganar”, señaló el goleador histórico de México.

Actualmente el tapatío se encuentra recuperándose de una lesión muscular que le ha impedido jugar desde que febrero de este año, por lo cual no pudo ser considerado para los dos partidos de la Liga de Naciones ante Surinam y Jamaica, por lo que su retorno al Tri se podría dar ante Estados Unidos el próximo 15 de junio.