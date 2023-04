América vence 3-1 al Cruz Azul y se coloca como segundo lugar del torneo Clausura

América vs Cruz Azul. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx) — La Máquina Cementera de Cruz Azul recibió este sábado al América por la jornada 15 del Clausura 2023 y el estadunidense Alejandro Zendejas firmó un doblete con el que el América remontó para vencer 3-1 al Cruz Azul.

Foto: Benjamín Flores

El llamado Clásico Joven inició con una alta intensidad por parte de ambos equipos, misma que no sólo se percibió en el terreno de juego, sino también en la tribuna, pues la afición de cada escuadra buscó imponer sus cánticos y apoyo y sí, también hacer sentir su rivalidad a través del abucheo a los jugadores contrarios.

De a poco, tanto Cruz Azul como América comenzaron a dejar claro que no saldrían a esperar al rival y que no escatimarían esfuerzos para llevarse la victoria. El primer paso lo dieron los de Coapa al minuto 7, Jonathan “Cabecita” Rodriguez rompió la línea defensiva al recibir un pase entre líneas y soltó un disparo que pegó en el poste de la valla resguardada por Jesús Corona, desafortunadamente para las aspiraciones americanistas tras el disparo ya no continuó ninguna jugada de peligro.

Foto: Benjamín Flores

Al minuto 11 fue el turno de la Máquina Cementera. Uriel Antuna abrió el marcador; Carlos Rotondi filtró un balón para el extremo por derecha, mismo que Álvaro Fidalgo intentó anticipar, sin embargo el americanista erró en la cobertura y dejó solo a Antuna contra el arquero Luis Malagón. El cementero aprovechó el obsequio y metió el gol.

¡¡¡G???L!!!



¡¡Antuna!! El Brujo le dio la ventaja a la Máquina en el Azteca.#LigaBBVAMX | #Clausura2023 | uD83DuDCF9#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/gMDHM63XvV — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 16, 2023

A pesar de ir por debajo en el marcador, el América continuó en la búsqueda de sumar a la pizarra. Los de Coapa no perdieron la paciencia y pugnaron por la circulación y tenencia del balón para acercarse al arco de José de Jesús Corona.

Al minuto 41, el Cabecita Rodriguez conectó con Henry Martín, quien a su vez prolongó el balón en los linderos del área grande para Alejandro Zendejas, éste último controló de derecha y disparó de izquierda para meter el tanto del empate.

Minutos antes de que culminara el primer tiempo, el silbante central, Fernando Guerrero, se acercó al VAR para revisar una posible expulsión, pues Michael Estrada, el atacante ecuatoriano de Cruz Azul pisó el talón de Aquiles de Fidalgo. Tras la revisión, el juez expulsó a Estrada. Esta tarjeta roja sentenció por completo la dinámica del juego en el segundo tiempo.

La parte complementaria no dio espacio para perderse nada, pues al minuto 46 el América remontó el marcador: gol de vestidor. Henry Martín presionó la salida de Erik Lira, el jugador azulcrema ganó el balón y a las afueras del área grande lo sirvió para Zendejas para que éste rematara de zurda y colocara su segundo gol de la noche.

Tras el segundo gol del América, Cruz Azul, paulatinamente, comenzó a perder el ritmo del encuentro y comenzó a estar a disposición del ritmo impuesto por los Azulcremas. Al minuto 62, Diego Valdés rompió la línea defensiva de los dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferretti con un pase filtrado, mismo que Henry Martín controló de zurda de espaldas al arco para terminar girando y rematando de derecha para el 3-1.

¡¡¡G???L!!!



¡¡Cuánto nivel de Henry Martín!! El Líder de Goleo se hizo presente en el marcador.



La recepción uD83EuDD75uD83DuDD1D#LigaBBVAMX | #Clausura2023 | uD83DuDCF9#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/cU8YVzUh6b — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 16, 2023

Cruz Azul se vio mermado por la expulsión de Estrada y hubo pocas, por no decir nulas, aproximaciones de peligro al arco rival. Tras el tercer gol del cuadro de Coapa, incluso la afición americanista comenzó a gritar: “¡Siete, siete, siete!”, haciendo alusión al marcador 7-0 con el que se impuso América ante la Máquina Cementera en el Apertura 2022. De manera oficial Cruz Azul jugó como local, pero en el papel el América hizo suyo el Estadio Azteca.

Todavía al minuto 90+3, Diego Valdés soltó un disparo de derecha a las afueras del área grande que pudo aumentar la ventaja americanista, pero su tiro golpeó el poste. El marcador final terminó 1-3 a favor de las Águilas.

Con este resultado, América llega a 30 puntos y momentáneamente ocupa el segundo lugar de la Tabla General. Por su parte, Cruz Azul se queda con 21 unidades y ocupa el octavo peldaño de la clasificación.