"A los mexicanos no los puedo tocar": Gerard Piqué se queja del "hate" (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerard Piqué considera que los aficionados mexicanos son los que tiran más “hate” en redes sociales.

El exjugador del Barcelona y presidente de la Kings League entró nuevamente en polémica tras una transmisión en vivo que realizó el pasado lunes en su cuenta de TikTok, donde afirmó que la afición mexicana es la que más insultos y mensajes negativos le propaga en redes sociales.

"Quiero decir algo que no me pueda caer hate, pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo", dijo entre risas el exdefensa español.

Y es que los aficionados mexicanos se volcaron ante el presidente de la liga, cuando cambió una regla en pleno partido y agregó dos minutos de más, lo que provocó la derrota del equipo Aniquiladores encabezado por Juan Garnizo, un streamer colombiano que radica en México.

Rayo Barcelona se quedó con el triunfo del que ha sido el juego más polémico de toda la temporada. Todo inició cuando el equipo catalán estaba arriba en el marcador por la mínima. Piqué cambió la regla y dijo que sólo un jugador de cada equipo podría anotar los goles.

Al final del encuentro Aniquiladores ganaba 3-1, y tras algunas deliberaciones por la petición del presidente de Rayo Barcelona, Piqué anuló dos goles del equipo de Guarnizo que terminó perdiendo 3-2 en los dos minutos que se repitieron por órdenes del exculé.

Los mexicanos son fieles seguidores de la liga de streamers, pues se sienten representados por Aniquiladores y por Pío FC, equipo de la regiomontana Samantha Trevino Rivera, 'Rivers'.