Kiril Todorov “es un vividor”, afirma María José Alcalá (video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), expresó que Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), “es un vividor del deporte”.

En el marco de la celebración de los 100 años de la creación del Comité Olímpico Mexicano, que se realizó este domingo 23 de abril, se le preguntó a Alcalá qué pensaba acerca de Todorov.

“Ya no está en el poder (Kiril Todorov), está abusando de la posición. Está utilizando esa posición para defenderse y no permitir a los atletas que avancen. Él es el gran culpable, él es el que no le permite a los atletas hacer su vida normal en el deporte. Él es un vividor del deporte”, declaró Alcalá.

Esto derivado de que la Unidad de Integridad de World Aquatics (AQIU, por sus siglas en inglés) abrió un procedimiento disciplinario en contra de Todorov, tras la resolución del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) donde confirmó que el directivo perdió su cargo como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN).