Cuauhtémoc Blanco presume que fue mejor jugador que Hugo Sánchez y “Chicharito” Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y hoy gobernador de Morelos, externó que fue mejor que Hugo Sánchez y que Javier “Chicharito” Hernández, esto a pesar de que esos dos jugadores tuvieron una carrera más longeva que la suya en Europa.

Este martes 4 de abril, tras concluir la ceremonia de entrega de la Unidad Deportiva Huitzilac en Morelos, Blanco fue cuestionado por la prensa sobre si consideraba que está al nivel futbolístico de Hugo Sánchez y “Chicharito” Hernández e incluso si ocupa el tercer lugar entre ellos.

“Cómo crees, yo me siento mejor que ellos y así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos hayan jugado en varios equipos, y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con Chicharito ni con Hugo (Sánchez) porque cada quien hizo su historia, pero pregúntale a todos, yo califiqué a la selección (mexicana) a dos Mundiales cuando estábamos a punto de no ir con la ayuda de mis compañeros, pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero yo se lo dejo a la gente y no lo digo yo”, comentó Cuauhtémoc.

Blanco, de 50 años, debutó el 5 de diciembre de 1992 con el América; en México también vistió los colores del Necaxa, Veracruz, Santos Laguna, Irapuato, Dorados de Sinaloa, Lobos BUAP y Puebla. Mientras que en Estados Unidos jugó con el Chicago Fire y en España lo hizo con el Real Valladolid.

Con América conquistó 1 Liga MX (2005), 1 Campeón de Campeones (2005) y 2 Copas de Campeones de la CONCACAF (1992, 2006); con Irapuato ganó 1 Liga de Ascenso (2011); con Dorados 1 Copa MX (2012); mismo título que ganó con Puebla una ocasión (2015).

Con la Selección Mexicana levantó dos Copas Oro de la CONCACAF (1996, 1998) y una Copa FIFA Confederaciones (1999). Además, asistió a tres Mundiales: Francia 1998 (4 partidos, 1 gol), Corea-Japón 2002 (4 partidos, 1 gol), Sudáfrica 2010 (3 partidos, 1 gol).

Por su parte, Hugo Sánchez debutó el 23 de octubre de 1976 como profesional. En México jugó con Pumas, América, Atlante y Atlético Celaya; en Estados Unidos lo hizo para San Diego Sockers y Dallas Burn; en España con Atlético de Madrid, Real Madrid y Rayo Vallecano y en Austria con el LASK.

Hugo, de 64 años, conquistó 2 torneos de Liga en México con Pumas (1977, 1981), 1 Copa de Campeones de la CONCACAF (1980); una Copa de Rey con el Atlético de Madrid (1985); 5 Ligas Españolas con el Real Madrid (1986, 1987, 1988, 1989, 1990), además de 3 Supercopas de España (1988, 1989, 1990), 1 Copa del Rey (1989) y 1 Copa de la UEFA (1986); con el LASK ganó 1 Liga de Austria (1996) y con América levantó 1 Copa de Campeones de la CONCACAF (1992).

Defendiendo la camiseta tricolor ganó unos Juegos Panamericanos (1975) y el Campeonato de Naciones de la CONCACAF (1977). Y asistió a 3 Copas del Mundo: Argentina 1978 (3 partidos, 0 goles), México 1986 (4 partidos, 1 gol) y Estados Unidos 1994 (1 partido, 0 goles).

Javier “Chicharito” Hernández, de 34 años, es el único futbolista de los tres que sigue en activo. Debutó el 30 de septiembre de 2009 y en México jugó para Guadalajara; en Inglaterra para el Manchester United y West Ham United; en España para el Real Madrid y Sevilla; en Alemania para el Bayer Leverkusen y actualmente milita con Los Angeles Galaxy en Estados Unidos.

Con Chivas con quistó 1 Liga MX (2006); con el Manchester United 2 Premier League (2011, 2013) y 3 Community Shield (2010, 2011, 2013); 1 Mundial de Clubes con el Real Madrid (2014) y 1 Liga de Europa de la UEFA con el Sevilla (2020).

En cuanto a la Selección Mexicana, levantó 1 Copa Oro de la CONCACAF (2011). Ha asistido a 3 Mundiales: Sudáfrica 2010 (4 partidos, 2 goles), Brasil 2014 (4 partidos, 1 gol) y Rusia 2018 (4 partidos, 1 gol).