Piqué se dice “decepcionado de la sociedad”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El exfutbolista español Gerard Piqué, de 36 años, se dijo muy decepcionado de la sociedad porque no comprende las consecuencias de los ataques a las personas, a propósito de la canción “BZRP Music Sessions #53”, que su ex pareja, la cantante Shakira, en colaboración con el compositor y productor argentino Bizarrap, crearon aludiendo a él y su infidelidad.

“El tema de tirar beef, que está muy bien, es la moda, pero no pensamos en las consecuencias a nivel mental a la persona a la que se lo tiran, queda muy bien a título personal, la puta ama, no sé qué, pero luego no pensamos en la otra persona”, indicó, en entrevista con Gerard Romero para Twitch.

Se preguntó si debe pasar una desgracia para hacer entender a la sociedad las consecuencias de los ataques a las personas.

Piqué, originario de Barcelona, se refirió al odio recibido desde su separación de Shakira:

“Llega un punto en que me da igual. El año pasado, si me hubiera afectado, era para tirarse de un barranco. Mi expareja es latinoamericana y tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es su fan, barbaridades, no me importa nada, no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer”.