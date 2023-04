Atletas paralímpicos exageran sus condiciones físicas para ganar medallas: Four Corners

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Según una investigación de Four Corners, los atletas paralímpicos están exagerando sus condiciones físicas para ganar medallas. De acuerdo a la investigación de ABC, funcionarios y exdeportistas relataron "que el sistema de clasificación paralímpica es defectuoso y fácil de manipular, con crecientes llamamientos para una reforma fundamental".

Xavier González, quien dirigió al Comité Paralímpico Internacional (CPI) de 2004 a 2019, comentó para la ABC sobre esta situación: “No puedo decir que esto no existe. Existe".

Además, consideran que el mismo sistema es el que les permite hacer trampa, pues se trata de un sistema débil y sobrepasado, sumado a que los deportistas no son castigados con severidad. "Los paraatletas y entrenadores son conscientes de esto y lo están utilizando a su favor", escribió Jane Buckley, exclasificadora jefe del CPI y directora médica del equipo paralímpico australiano.

En un documento del PCI, otros funcionarios de alto rango detallaron sus preocupaciones. Los funcionarios, de todo el mundo, describieron cómo la "tergiversación intencional" de las discapacidades había infectado el deporte paralímpico.

Uno concluyó que "el sistema no funciona", otro dijo que "no hubo repercusiones para quienes hacen trampa". "Los atletas y los entrenadores son conscientes de esto y lo están utilizando para su beneficio", escribió un funcionario.

Uno de los deportistas que fue expuesto por la investigación es Stuart Jones, quien representó a Australia en ciclismo en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, así como en los eventos del Campeonato Mundial en la clase de triciclo.

Parecer una persona con discapacidad

Stuart Jones sufrió una lesión incompleta de la médula espinal en 2014 después de chocar contra un automóvil estacionado y chocar mientras viajaba por una carretera. A pesar de que le dijeron que nunca volvería a caminar, Jones finalmente volvió a subirse a una de dos ruedas, compitiendo con clubes ciclistas locales.

En el paraciclismo, la división de triciclos de tres ruedas, que es la clase de Jones, está estrictamente reservada para los paratletas que no pueden andar en una bicicleta de dos ruedas debido a "falta de equilibrio y/o restricciones severas en el pedaleo".

Four Corners descubiró que, durante tres años después de su lesión, Jones corrió en una bicicleta de dos ruedas, ascendiendo en las calificaciones competitivas de su club de ciclismo e incluso ganando carreras. A pesar de sus habilidades en la bicicleta de dos ruedas, en 2015 Jones comenzó a explorar si podía competir en paraciclismo.

Su entonces pareja, Sandy Kryzius, dijo que Jones le había dicho que creía que podía ganar más fácilmente en la clase de paraciclismo de tres ruedas. "Le dije: '¿Por qué haces esto?' Y él dice: 'Bueno, es la única forma en que puedo ingresar al paraciclismo'. Porque las clasificaciones normales de bicicletas eran demasiado rápidas para él".

Jones comenzó a correr triciclos, y ganó los nacionales de paraciclismo en ruta en la división de triciclos, en mayo de 2017. Durante más de un año, compitió indistintamente en eventos de dos y tres ruedas. Esto incluyó correr cientos de kilómetros en su bicicleta de dos ruedas en al menos siete eventos.

La abogada Jennifer Short, miembro del club de ciclismo, recordó haber competido contra Jones a fines de 2017, en una ruta particularmente traicionera.

"Stuart era un corredor muy fuerte", dijo Short. "Tienes que ser capaz de poner la bicicleta en las esquinas. Tienes que ser capaz de salir del sillín y correr, lo cual, si tienes problemas con el equilibrio, puede ser problemático".

El organismo nacional de ciclismo, AusCycling, dijo que no sabía que Jones había corrido en una bicicleta de dos ruedas en los años posteriores a su accidente. Kryzius dijo que estaba en un evento de paraciclismo con Jones cuando notó que "cojeaba".

"Le dije: '¿Estás bien? Estás cojeando'. Y, sorprendentemente, su respuesta fue: 'Oh, estoy en paraciclismo. Necesito parecer una persona con discapacidad", explicó Kryzius.

Kryzius también recordó una reunión con un oficial de ciclismo australiano que sugirió que a Jones se le ofrecería un lugar en el equipo australiano de paraciclismo. "Simplemente dije: Pero Stuart puede andar en una bicicleta de dos ruedas'. Y su respuesta, que recuerdo muy claramente, fue: 'No, él no puede'. Y luego Stuart me indicó que dejara de hablar”.

Jones no ganó medallas en Tokio, pero sí recibió un premio por deportividad. No respondió a las preguntas de Four Corners. Su abogado dijo que no sería apropiado hacer comentarios debido a los procedimientos por difamación en curso que se ocupan de acusaciones similares.

Un tribunal escuchó que Stuart Jones cambió al paraciclismo después de tener varios accidentes al intentar andar en una bicicleta de dos ruedas. Paralympics Australia dijo en un comunicado que nunca condonó las trampas y no tenía conocimiento de mala conducta relacionada con la clasificación.

Todo el mundo hace eso

Pasar de una clase a otra puede hacer o deshacer una carrera paralímpica. Si un atleta parece más afectado cuando está siendo clasificado, competirá contra atletas con deficiencias más significativas. "Es muy fácil exagerar en una clasificación", comentó la cuatro veces medallista de oro paralímpica Maddison Elliott.

Hay personas que simplemente lo hacen porque no están ganando en su clasificación, quieren competir en una clasificación en la que puedan ganar", expresó Elliott.

Los exparaatletas dijeron a Four Corners que recibieron instrucciones de fatigarse antes de la clasificación. “Te enseñan a esforzarte y estar fatigado y, supongo, a ser la peor versión de ti mismo en ese momento", dijo Amanda Fraser, quien ha representado a Australia en natación y atletismo en múltiples juegos. Cuando se le preguntó si esto era una trampa, Fraser respondió: "Probablemente".

La antigua competidora de Fraser, Rebecca Chin, representó a Gran Bretaña en los Juegos de Beijing. Tenía una deficiencia relativamente menor de tobillos hiperflexibles.

Durante la clasificación para los Juegos, le dijeron a la entonces joven de 16 años que tenía parálisis cerebral y la trasladaron a una clase con más discapacidades.

"En retrospectiva, no hay razón para que yo piense que tengo parálisis cerebral", dijo Chin. Ganó plata en disco, pero fue despojada de su medalla. Había sido clasificada incorrectamente y fue descalificada. Ella dijo que también le dijeron que se fatigara haciendo ejercicio antes de la clasificación.

Mirando hacia atrás, es muy frustrante porque sé que no es así como se supone que debes comportarte. Todo lo que sabía era lo que me dijeron las personas a las que admiraba en ese momento. Personas que estaban a cargo. Todavía no creo que hice trampa. Fui mal dirigida", comentó.

El PCI no aclaró si a los atletas se les prohibió fatigarse antes de la clasificación, pero dijo que la práctica puede desencadenar una investigación. Athletics Australia dijo que no tenía conocimiento de ningún caso, ya sea actual o histórico, de atletas, entrenadores o personal involucrado en alguna mala conducta de clasificación.

Por su parte, UK Athletics dijo que siempre operó con los más altos estándares posibles para garantizar que los atletas recibieran el apoyo para ser clasificados de manera correcta, justa y precisa de acuerdo con las reglas internacionales.

Estoy muy perplejo

La medallista de oro australiana Amanda Fowler se ha convertido en una figura controvertida en el deporte paralímpico. Su carrera fue objeto de un intenso escrutinio después de que cambió de deporte y clasificación varias veces.

Fue investigada por el PCI en 2016 por acusaciones de tergiversación intencional. Sin embargo, no se encontraron pruebas concluyentes para fundamentar las afirmaciones.

Fowler comenzó su carrera deportiva condecorada como patinadora de velocidad sin discapacidades. De niña ganó títulos nacionales. Luego, en su adolescencia, se pasó al paradeporte.

Fowler representó al equipo paralímpico nacional de Australia, como nadadora con discapacidad intelectual en 2011. "Ella nunca me dijo nada acerca de tener otras discapacidades en el tiempo que yo era su amiga", dijo la también nadadora Elliott.

Uno de los clasificadores con más experiencia del PCI, que encabezó el grupo asesor deportivo de parálisis cerebral de los Juegos Paralímpicos, le dijo a Four Corners que había clasificado a miles de paratletas con parálisis cerebral y nunca había visto un caso como el de Reid en su carrera.

"La parálisis cerebral es una enfermedad motora estable que se origina en el cerebro que ocurre alrededor del nacimiento y no es progresiva. No entra y sale, ni entra ni sale", dijo el profesor Richter.

Comentó que no podía estar seguro del diagnóstico de Amanda Reid sin examinarla. Además, dijo que las circunstancias en torno a sus cambios de clasificación eran preocupantes.

"Estoy muy perplejo", expresó. "No he visto en mi carrera a alguien con una condición neurológica estable que brinde un desempeño tan fluctuante. Me encantaría ver el razonamiento de los clasificadores que la clasificaron".

Four Corners no pudo hablar con Amanda Reid, ni confirmar si entendió completamente las reglas de clasificación y, sin ver sus registros médicos, no puede confirmar exactamente cuáles son sus discapacidades.

El PCI dijo que no era raro que los atletas cambiaran de clase. AusCycling estableció que se le proporcionaron los registros médicos de Amanda Reid para asegurarse de que estaba clasificada correctamente. Mientras que Paralympics Australia comentó que estaba satisfecho de que se hayan seguido todos los requisitos relacionados con la clasificación internacional de Reid.

En 2016, el PCI investigó a más de 80 atletas por tergiversación intencional: nadie fue amonestado. El organismo explicó que no había suficiente evidencia para probar irregularidades.

González ahora quiere una organización independiente para controlar la clasificación en el deporte paralímpico, una medida que el PCI dice que es innecesaria.