AmeriCup Femenina 2023: Quedan definidos los rivales de la Selección Mexicana de basquetbol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 10 de mayo se realizó en Miami, Florida, el sorteo de la AmeriCup Femenina México 2023. La Selección Mexicana de basquetbol quedó ubicada en el Grupo B, en donde también se encuentran Canadá, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia.

Este torneo regional de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) se realizará en León, Guanajuato, del 1 al 9 de julio, en el Domo de la Feria. Será la segunda ocasión que México recibirá la competencia, la primera vez fue en 2013 cuando Xalapa, Veracruz fue sede.

El Grupo A está conformado por las selecciones de Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos y Cuba. Cada equipo se enfrentará contra cada rival de su grupo. Los cuatro primeros de cada grupo clasificarán a los cuartos de final que se jugarán de la siguiente manera: 1A vs. 4B, 2B vs. 3A, 1B vs. 4A y 2A vs. 3B. Los que finalicen últimos serán eliminados.

Las dos mejores selecciones garantizan su lugar al Preolímpico Mundial para París 2024. Quienes ocupen del puesto 3 al 6 jugarán en el Preolímpico de las Américas, de donde saldrán dos equipos más al Preolímpico Mundial.