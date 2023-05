Alexis Vega publica polémica imagen para burlarse de Julián Quiñones; ya fue sancionado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jugador del Guadalajara, Alexis Vega, fue sancionado económicamente por la Comisión Disciplinaria por el video que compartió en su Instagram, donde aparece una imagen en la cual se mofa de Julián Quiñones, delantero del Atlas.

Vega publicó un video en su perfil en el que muestra una jugada donde hace un túnel a Quiñones durante el duelo de cuartos de final. Sin embargo, al final aparece un montaje con la cara de Alexis Vega sosteniendo a un perro con una cadena que tenía la cara del delantero rojinegro.

Para la Comisión Disciplinaria, el jugador de Chivas transgredió “el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”.

No se dio a conocer el monto de la multa.

La polémica imagen.

En su defensa, Vega señaló que se trata de una imagen editada que él no compartió y mostró una captura de pantalla de una conversación con Quiñones.

"Ahí anda una foto que hicieron y editaron, pero yo jamás la subí. Este perfil fue el que la editó y la subió como si hubiera sido yo", escribió Vega a Quiñones.

En la misma captura, Quiñones le asegura a Vega que todo está bien, “que así es la gente” y lo felicita por el pase a semifinales.

Gente no se dejen llevar por lo que ven en redes sociales! En ningún momento me burlaría de nadie uD83DuDE4CuD83CuDFFC abrazo crack @julian_quiones3 uD83DuDC4FuD83CuDFFC pic.twitter.com/XZgE8DJ2XF — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) May 16, 2023

El domingo 14, Chivas ganó 1-0 al Atlas (1-1 global) y avanzó a las semifinales del Clausura 2023 por mejor posición en la tabla.

El Rebaño se medirá al América en las semifinales.