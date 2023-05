Con mentiras, Ana Guevara ataca a la selección de natación artística: “Por mí que vendan calzones”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En respuesta a las declaraciones de las integrantes de la selección de natación artística acerca de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no pagó el viaje a la Copa del Mundo en Egipto, la directora de esta dependencia, Ana Guevara, acusó a las deportistas de “mentirosas y deudoras”, pues aseguró que en su gestión han gastado 40 millones de pesos en ellas.

En entrevista con Enrique Hernández, conductor del noticiario “El Weso”, la servidora pública se expresó con desprecio sobre las seleccionadas nacionales.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware… pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. El equipo de nado (sic) artístico, las atletas son deudoras dentro de la Conade por 2 millones de pesos del ejercicio 2016-2018 que no han logrado comprobar”, reclamó Guevara, en referencia a las acciones que emprendieron las atletas para conseguir recursos económicos.

Ana Guevara mintió… o violó la ley

Durante 2016 y 2018, Alfredo Castillo dirigía la Conade y si las nadadoras no comprobaron dinero correspondiente a ese periodo, Guevara, al asumir el cargo, no debió haberles ministrado ni un sólo peso, pues las Reglas de Operación del entonces fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) prohibía expresamente dotar de fondos públicos a quien tuviera comprobaciones pendientes, por lo que la funcionaria violó la ley y causó un daño patrimonial al Estado.

“Son mentirosas porque son 40 millones de pesos invertidos, tienen entrenadores, comen, duermen en el Cnar (Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento), se les apoyó en todo”, reclamó Guevara, dejando de lado que justamente una de sus funciones es darles instalaciones, financiar los viajes de preparación y a competencias, y dotar de becas a todos los deportistas y entrenadores mexicanos, éstas últimas con base en un tabulador que existe para premiar sus méritos deportivos.

Dice que no trabajaron, pero…

“Tienen recursos de la Sedena, la Semar, Conade, es doloso y parece que no se les ha otorgado nada y quieren sacar raja de una situación que no es. No compitieron durante todo 2022 ¿A ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos”, le dijo Guevara al conductor de “El Weso”.

Sin embargo, la máxima dirigente del deporte nacional mintió, pues ese año la selección nacional participó en el Campeonato Mundial de Budapest, donde terminó en el cuarto puesto en la Final de Highlight (acrobacias) con 89.3667 puntos, a 5.6666 de diferencia con España, que consiguió el bronce.

Joana Jiménez fue octava en individual técnica, mientras que en la dupla con Nuria Diosdado ambas alcanzaron el sexto puesto y la pareja también se quedó con el séptimo lugar en la categoría libre.

Con esta actuación, la selección fue la mejor del continente americano, pues superaron a Estados Unidos.

El viaje a esta competencia sí la pago la Conade, a pesar de que, según Guevara, ya debían dinero por comprobaciones.

Kiril Todorov, el origen de la disputa

En enero último, Proceso publicó un audio donde Guevara chantajeó y extorsionó a los deportistas de las disciplinas acuáticas, a quienes les dijo que no les daría dinero si no respaldaban al presidente espurio de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, para que la Federación Internacional y el Comité Olímpico Mexicano lo volvieran a reconocer como dirigente.

La confrontación entre Guevara y estos deportistas se desprende de que la funcionaria, en lugar de cumplir con sus funciones y atender a los atletas, defiende a Todorov, a quien ha seguido ministrándole recursos federales para operar la FMN a pesar de que ya no es presidente y tiene pendiente una sanción de 20 años que la Unidad de Integridad de la Federación Internacional pretende imponerle por el desaseo con el que ha manejado dicho organismo.