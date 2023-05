AMLO sugiere que Arturo Elías Ayub está detrás de "campaña de desprestigio" contra Ana Guevara

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística no acudieron a su gobierno para solicitar apoyo para la competencia en Egipto; después sugirió que el hecho pudo ser maniobra de Arturo Elías Ayub y finalmente lo atribuyó a una campaña de desprestigio contra Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, promovida por asociaciones que reciben dinero de Estados Unidos.

Ofreció revisar la denuncia de competidoras que piden se les den de nuevo las becas por parte de la Conade y dijo que darán una “respuesta con justicia”.

Ante petición de ayuda del COM, indiferencia de Ana Guevara

"Y no dudo que hasta el que las ayudó —que, por cierto, no tiene buena relación con nosotros, el yerno de, sí, Elías Ayub, sí— haya fomentado eso. Desde luego, no hay que caer en ninguna provocación. Aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría, porque lo que quieren nuestros adversarios y su prensa corrupta, sus periodistas vendidos o alquilados, es que nosotros contestemos mal, que es el caso de la directora del deporte, Anita Guevara, que pues les hace el caldo gordo".