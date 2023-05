Carlos Bremer presume apoyo suyo y de AMLO a deportistas; pide humildad a Ana Guevara (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este viernes el empresario Carlos Bremer, CEO de grupo Value, reveló que en 2019, durante el ciclo olímpico rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima y Tokio 2020, invirtió 100 millones de pesos que fueron repartidos entre 950 familias de los deportistas mexicanos.

Además, dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aportó 900 millones, en lo que Bremer describió como un "apoyo histórico" para México.

“Yo le metí muy fuerte a todo lo que fue el apoyo a toda la delegación olímpica en los Panamericanos pasados en Lima. Aporté 100 millones y el presidente aportó 900. Son mil millones que nunca he visto que se hubieran dado al deporte y por eso lo hice. Lo di de mi dinero personal (...) y eso nunca se había hecho y fue por iniciativa del presidente que vio desesperados a los deportistas”, manifestó durante el torneo de golf 'No Golf No Life'.

Además Bremer habló sobre la polémica que se generó esta semana por las declaraciones de la titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), en contra de los deportistas acuáticos.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware”, dijo Guevara de las integrantes de la selección de natación artística que ganaron oro en la Copa del Mundo en Egipto.

"Yo siempre he tratado de mantenerme lejos de la grilla. Me da tristeza lo que he visto en los últimos días, que la federación y todo. Hay que ver por los deportistas. No me gustan esas peleas entre los deportistas y Ana. No me parece correcto. Hay que ser humildes. Ana, que es la jefa debe echarle humildad y aunque diga lo que diga, que trabaje humildemente y ayude al deporte que es su encomienda", manifestó.

VIDEO | El empresario Carlos Bremer pide a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, tener un poco de humildad con las respuestas que ha dado por la falta de apoyo a deportistas.uD83DuDE2CuD83DuDC47



Video: @gymbooroso pic.twitter.com/JcWJN2tg7Z — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 19, 2023

Y recalcó en que las disputas entre las federaciones y los titulares de la Conade siempre han existido, pero que se debe de buscar una pronta solución para no afectar a los deportistas.

“Hay que ver por los deportistas. Las diferencias con las federaciones siempre han existido. Los motivantes de la guerra hay que terminar con ellos. No tengo lado en las discusiones de Ana. No conozco a los de natación, pero hay que ver cómo se resuelve. México está en el mejor momento”, concluyó el empresario.