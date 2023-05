Por lesión en el hombro se retira la multimedallista paralímpica Lenia Ruvalcaba

Ciudad de México (apro).-- La multimedallista paralímpica Lenia Ruvalcaba anunció este martes 2 su retiro por una lesión en el hombro que la ha aquejado desde hace varios años.

La judoca Ruvalcaba consiguió medallas paralímpicas en Beijing 2008, oro en Río 2016 y bronce en Tokio 2022. Además de múltiples preseas en el deporte paralímpico a nivel panamericano y mundial.

En entrevista con Proceso, Ruvalcaba envió un mensaje a todos los deportistas para que piensen en su futuro, pues dice que el deporte no lo es todo y cuando llegue el momento del retiro, sepan qué camino nuevo seguir.

“Es importante que los atletas también nos preparemos. No sólo por ser atletas podemos pedir un puesto en cargos administrativos. La carrera deportiva se va a acabar en cualquier momento, creo que es importante la preparación y la educación para compartir lo que sabemos”, explica Ruvalcaba.

Así mismo recordó el amargo momento que vivió en Londres 2012, donde quedó en quinto lugar y por lo tanto a su regreso a México le retiraron el apoyo económico de parte de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade).

Cuando a los deportistas paralímpicos les retiran los apoyos económicos los dejan a su suerte y muchas veces tienen que retirarse.

Ruvalcava afirma que no existen los fracasos deportivos, sino que se trata de un proceso.

“Tenemos que entender que los atletas somos seres humanos y que efectivamente no existen los fracasos, no podemos medir con cosas tan volátiles como las medallas. Hoy estamos, mañana no. ¿Por qué tenemos que medir el fracaso como tal? ¿Cómo pretenden que los deportistas regresemos a un pódium sin apoyos? Definitivamente se pierde mucho talento, posibilidades de medalla y de procesos”, explica.

Ante el retiro, la deportista seguirá con su escuela de judo en Guadalajara. Se emociona al contar que enseñará a sus alumnos todo lo que aprendió en 26 años de carrera; será una mezcla de todo lo instruido por sus entrenadores.

Al ser cuestionada por la crisis administrativa que vive el deporte mexicano, Ruvalcaba dijo esperar que en un futuro los institutos del deporte sean manejados por personas preparadas en lo deportivo y en lo educativo para que pueda haber un crecimiento a nivel nacional e internacional.

“Que sean personas preparadas y que sepan lo básico de administración pública. No hay garantía, pero una persona preparada siempre podrá hacer mejor las cosas. Los deportistas deben saber sus reglamentos, saber que tenemos derechos y obligaciones, no sólo pedir por pedir”, sentencia la para judoca.