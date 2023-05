Vinicius estalla contra racismo de LaLiga de futbol; Lula da Silva exige frenar "el fascismo"

MADRID (apro).–El delantero del Real Madrid, Vinicius Junior tronó contra los insultos racistas que sufrió en el estado Mestalla, cuando un sector de la grada de los hinchas del Valencia, le lanzaron gritos xenófobos como los que ha venido recibiendo en otros estadios de LaLiga.

Mestalla, durante unas horas, acogió una serie de incidentes racistas en contra de Vinicius, futbolista del Real Madrid, que avergüenzan al mundo entero pic.twitter.com/wKFLUQQg45 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 22, 2023

El tema escaló al grado que, desde la Cumbre del G-7, en Hiroshima, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva sacó la cara en defensa de su compatriota y criticó la tibieza de los dirigentes del fútbol español: “No podemos permitir que el fascismo y el racismo se apodere de los estadios de futbol”.

“No es posible, en pleno siglo XXI, tener un prejuicio racial tan fuerte en tantos estadios de futbol. Es injusto que un pobre chico a quien le ha ido tan bien en la vida, que tal vez se convierta en el mejor del mundo –ciertamente es el mejor en Real Madrid—sea insultado en cada estado en el que juega”.

uD83CuDDE7uD83CuDDF7 Lula condena episódio de racismo contra Vinícius Júnior e se solidariza com o jogador brasileiro.



“Não é possível que, quase no meio do século XXI, a gente tenha o preconceito racial ganhando força em estádios da Europa”, disse o presidente brasileiro. pic.twitter.com/11WofU9qxS — Eixo Político (@eixopolitico) May 21, 2023

El Real Madrid acudió este lunes a la Fiscalía General del Estado para denunciar como un presunto “delito de odio” los insultos racistas que su jugador Vinicius Junior recibió en el partido Valencia CF en el estadio de Mestalla.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

En un comunicado, el club blanco hace el anuncio y muestra su “más enérgica repulsa y condena” ante unos hechos que “constituyen un ataque directo” al “modelo de convivencia” del “Estado social y democrático de derecho”. La denuncia del club es por los delitos “odio y discriminación” y exige que “se depuren responsabilidades”.

Insultos racistas en las gradas

El astro brasileño fue recibido con gritos xenófobos en las inmediaciones del estadio, que luego continuaron durante el partido, proferidos desdela grada por un sector de hinchas del Valencia: “Mono, eres un mono”; “puto negro, que eres un idiota; “puto negro, hijo de puta”; “uh, uh, uh”. Todo eso quedó registrado en las cámaras de las televisoras y teléfonos de aficionados que circularon en redes sociales.

No es la primera vez que le pasa, lo mismo sucedió en el Wanda Metropolitano, Pucela, Pamplona, Mallorca, Sevilla y Barcelona. En todas estas plazas deportivas este tipo de insultos.

Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. NO AL RACISMO EN NINGÚN SITIO. pic.twitter.com/4eZO8uSYQA — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) May 21, 2023

Los cánticos racistas recurrentes en estas plazas no cambian mucho, son los mismos insultos xenófobos: en febrero contra RCD Mallorca; contra el Real Valladolid, en enero. Le han tirado cosas desde las gradas. Lo mismo se repitió en el Wanda en el derbi con el Atlético de Madrid.

En este caso, los insultos hicieron mella en Vinicius Junior, y harto estalló, primero cuando participando en una jugada el esférico salió muy cerca de la grada donde estaba el sector más radical de los hinchas valencianos, quienes se desgañitaban profiriendo los improperios xenófobos. En los videos que circulan los gritos son evidentemente masivos, al menos en un sector de la hinchada.

El jugador señaló en particular a uno de los hinchas, que lanzaba los gritos más descarnados; los compañeros del delantero trataron de calmarlo. Por eso indignó que el árbitro Burgos Bengoetxea escribiera en su informe que en el minuto 73 “un espectador” gritó “mono, mono” al jugador, y que activó el protocolo de racismo, pero no paró el juego, sino que lo siguió.

En una polémica jugada, diez minutos después, cuando ya iban calentando los ánimos y hubo algunos jaloneos entre miembros de ambos clubes, Vinicius fue expulsado por un manotazo al valenciano Hugo Duro.

Al salir de la cancha, el brasileño dirigiéndose a la afición del Mestalla, les lanzó un gesto de que descenderían a Segunda División. “(Vinicius) está provocando”, se dijo desde el Valencia.

Vinicius: “No era la primera vez”

El brasileño escribió en sus redes sociales, después del partido: “No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alienta. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”.

En otro mensaje en su red social, fue crítico con LaLiga: “El premio que los racistas ganaron fue mi expulsión. No es futbol, es LaLiga”.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, le respondió en redes sociales: “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente, Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”.

Esta postura de Tebas –un dirigente que no tiene empacho en mostrar ante los medios de comunicación su apoyo a Vox y haber sido en los setenta el presidente de las juventudes en Huesca del partido de extrema derecha Fuerza Nueva— hizo que Vinicius le respondiera apenas después de aterrizar en Madrid.

“Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente deLaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y fines no leer, la imagen de su campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa. Omitirlo solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigo”.

Anceloti: “LaLiga tiene un problema”

En entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti se negó a hablar de fútbol en la rueda de prensa posterior al partido. “Yo no quiero hablar de fútbol, sino de otra cosa, de lo que ha pasado aquí. Creo que es lo más importante”.

El italiano relató en que en el segundo tiempo, cuando Vinicius detectó que crecían los insultos en su contra, quiso abandonar la cancha. “Le he dicho: `No me parece justo que tengas que parar, no eres el culpable, eres la víctima´”.

Ancelotti añadió, “tenemos un problema. Para mí es el jugador más fuerte del mundo. LaLiga tiene un problema. Con este episodio de racismo, tienen que parar el partido”, dijo. “No es una persona, es un estadio que insulta a un jugador por racismo y el partido tiene que parar. Diría lo mismo si fuera ganando 3-0. Hay que parar el partido”.

El portero Thibaut Courtois también expresó su indignación por lo que pasó el delantero: “Si Vini dice `no juego más´, me habría ido del campo con él. Es algo que no podemos tolerar”.

El delantero del club blanco recibió muestras de apoyo de otros astros internacionales como Neymar, Mbappé, Ronaldo Nazaro o Rio Ferdinand.

Una situación similar se vivió en el pasado con el camerunés Samuel Eto´o, cuando estaba en las filas del Barça y sufría continuos insultas xenófobos, que lo llevaron a pedirle al árbitro le permitiera salir del partido, porque estaba harto de las arengas racistas.