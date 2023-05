Diego Cocca no tiene el perfil para ser entrenador de la Selección: Jesús Martínez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, también dueño del Club León, se presentó en el programa Futbol Picante para hablar de la actualidad del futbol mexicano y aprovechó para contar las razones que lo hicieron dejar el Comité de Selecciones Nacionales.

Después de la eliminación en Fase de Grupos de Qatar 2022, el no tener boleto a Juegos Olímpicos con Varonil ni Femenil, así como la ausencia del Mundial Femenino, Martínez afirmó que los pobres resultados futbolísticos son responsabilidad de los dueños y la junta directiva de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Nosotros (los dueños) somos los culpables, somos responsables. La afición está hasta la madre de lo que hemos hecho mal. Es increíble que teniendo el mejor consejo que puede tener México estemos así. Gente de la mejor cementera de México, los de las televisoras, Amaury (Vergara) con su visión y empresas, Alejandro (Irarragorri), que hace muy buen trabajo”, declaró.

Asimismo, aseguró que le sorprendió la decisión que llevó a Diego Cocca al frente de la Selección, pues no cumplía con el perfil que los dueños crearon en reuniones previas a la decisión final.

“No, para mí no (Diego Cocca no le gustaba para la Selección), no es la visión que hablamos, porque creamos los perfiles no nada más para el técnico de la Selección Mexicana, sino para la Sub-23, para la directiva, para todos los puestos, para los directivos. El problema es que la Selección Mexicana es de la gente, en la FMF sabemos la estructura y la Liga MX, es lo que peleamos, la Selección sí es de la gente. Trato de expandirlo, darle otro tipo de apertura al Tricolor", comentó Martínez.

Para finalizar, el directivo compartió que para él Marcelo Bielsa era el indicado para tomar las riendas del Tri: "Bielsa quería ser entrenador, no sabes el proyecto que traíamos, impresionante. Estaba emocionado con lo que teníamos", sentenció.