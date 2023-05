Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación, vinculado a proceso por peculado

CIUDAD DE MÉXICO (apr).- Un juez federal vinculó a proceso nuevamente a Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), por el delito de peculado por 155 millones 770 mil 337. 61 pesos.

Luego de una audiencia que duró 20 horas, la defensa de Kiril Todorov fracasó en su intento de evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) siga con la investigación en contra del expresidente de la FMN. El juez José Rivas concedió seis meses para continuar recabando pruebas.

Durante la diligencia, la defensa de Kiril Todorov argumentó que los millones que la Fiscalía afirmó que desvió mediante triangulaciones, no se utilizaron para otros conceptos diferentes a los objetivos de la propia Federación.

Luego de detallar que no lucró con los recursos que la Conade le entregó a la FMN entre 2009 y 2018, y de precisar que en 2019 y 2020 la comisión no otorgó recursos, Kiril Todorov indicó que este caso no solo lo ha afectado personalmente sino también a la institución.

Ha habido una afectación personal e institucional que hoy tiene desarticulados los deportes acuáticos en México", dijo.

"Esto es una afectación que queda para la historia del deporte nacional de México".

Sin embargo la FGR respondió que esos recursos federales se entregaron desde la Conade a la Federación en el marco de diversos convenios en los que se estableció la prohibición para mezclarlos con otros tipos de recursos o utilizarlos para otras actividades e incluso transferirlos a cuentas diferentes.

Al dictar el auto de vinculación a proceso el juez Rivas destacó que basta con que él supiera de esta prohibición y que no era necesario que él tuviera intenciones de lucrar con esos recursos, como para determinar que la Fiscalía debe continuar su investigación por el delito de peculado.

Esto debido a que en la audiencia la FGR no señaló que Kiril Todorov hubiera utilizado los recursos de la Conade para enriquecerse ilícitamente.