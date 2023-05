"La Tota" Carbajal se lamenta: "¿Amor a la camiseta?... De eso ya no hay"

Por ser de relevancia en el actual contexto, Proceso comparte con sus lectores, para su análisis y discusión, la entrevista concedida por Antonio "La Tota" Carbajal, quien falleció hoy a los 93 años, el texto fue publicado en la edición 1183.

SILAO, GTO. (Proceso).– Dedicado a colaborar en la rehabilitación de niños y jóvenes drogadictos por medio del futbol, Antonio La Tota Carbajal ya no quiere estar cerca del futbol profesional:

"Me ha molestado el futbol que se juega últimamente. Ya no hay amor a la camiseta, eso ya se perdió. Tampoco el amor a una ciudad en la que vivimos y nos ha hecho respetables."

A ese "desarraigo" atribuye Carbajal la actitud del empresario duranguense Valente Aguirre, quien en un principio vendió la franquicia del equipo León a los poblanos Francisco Bernat y Enrique Regordosa.

Cuatro días después fue "convencido" por funcionarios del gobierno guanajuatense y del municipio de León para que mejor vendiera al Unión de Curtidores, ante la protesta de los aficionados leoneses. Y así lo hizo.

"Desde el momento en que hizo eso, quiere decir que no le interesa nada. Así de sencillo", comenta Carbajal en entrevista.

Una semana antes, el exjugador y exentrenador del León y del Unión de Curtidores habló con la corresponsal sobre el ascenso del Unión al máximo circuito profesional. Entonces se mostró contento, sobre todo por la ratificación del técnico, Jesús Bracamontes.

Pero ya Carbajal advertía que para armar un buen equipo, Aguirre debía tomar una decisión importante:

"Tiene que decidirse: o vende un equipo o tendremos nuevamente la amarga experiencia de otros tiempos, cuando en la ciudad de León estaban esos dos equipos y ambos bajaron; lo mismo sucedió en San Luis Potosí y en Torreón. Se necesita una competitividad muy fuerte."

Y se muestra sorprendido por la reacción de los aficionados del León, en contraste con el efímero festejo que se hizo al Curtidores cuando ganó su ascenso a la Primera División.

–Valente Aguirre cambió fácilmente al León por el Unión. ¿Qué repercusión tiene esto?

–Ninguna, la verdad no pasa nada. Los aficionados del Unión sólo aparecieron en dos partidos. Una afición no se consigue en un campeonato, en cuatro o cinco meses. Una afición cuesta mucho trabajo, y eso se demostró: las marchas que han querido hacer los muchachos que apoyaban al Unión no han tenido eco.

"En cambio, la del León fue una manifestación muy fuerte. Yo la verdad no pensé que tuviera el eco que tuvo. Aún así todo mundo está muy molesto por la forma en que se han hecho las cosas."

"Pan y circo"

Técnico del Unión de Curtidores en las temporadas 74-75 y 75-76, Carbajal lamenta definir el espectáculo que brinda el futbol profesional en México con la frase "al pueblo pan y circo". Pero está convencido de que la crudeza es necesaria al hablar del tema.

Señala:

"¿Usted cree que en dos partidos se haya llenado el estadio por una afición al Curtidores? En cierto modo, podría tomarse como un reproche al León, aunque en realidad era el mismo. Afición buena, la de Monterrey, que no obstante que su equipo ha descendido, el estadio está siempre lleno. La buena afición es la que está con su equipo en las buenas y en las malas, no nada más cuando nos conviene."

El hombre que hizo récord representando a México en cinco Mundiales de Futbol, habla de sus "buenos recuerdos" del Unión de Curtidores: "Muy agradables, mucho. Tan es así, que nos juntamos el pasado 12 de junio. Cumplimos ya 25 años de reunirnos ese grupo tan unido, cada año".

En esa reunión estuvieron "casi todos" los jugadores que dirigió: José Luis Lugo, Pío Tabaré, El Gallo Villalobos, Mario Cuevas, Puscas García, El Sabanitas Rivera, Fausto Vargas.

–Sin embargo, el Curtidores fue vendido y desaparecerá el próximo torneo.

–Y eso que Valente Aguirre había dicho que se inclinaba por el Curtidores porque lo vio nacer. Pero a fin de cuentas el León, con 55 años de tradición, tampoco le importó y hasta lo vendió primero.

Carbajal elogió la intervención del alcalde panista de León, Jorge Carlos Obregón, quien el miércoles 23 viajó a Ixtapa –donde se celebraba la reunión de los presidentes de la Primera División– con el secretario de Gobierno de Vicente Fox, para convencer a Valente Aguirre de vender al Unión de Curtidores y no al León.

"Aún así, lo único que había dicho el gobernador fue 'no importa, hacemos otro', como si fuera tan fácil. No creo que se haya preocupado. El que intervino fue Obregón."

Algunos exdirectivos del León, como Federico Madrigal, han declarado que en lugar de ser una Asociación Civil, el Club León debería ser dado de alta como una Sociedad Anónima. Esta inquietud la comparte Carbajal:

"Hubo temporadas pasadas en las que una directiva agarraba al equipo y absorbía las ganancias o pérdidas, y luego entraba otra; incluso hubo gente que perdió su patrimonio por defender al equipo León.

"La directiva entraba a apoyar al equipo, nada de que 'te lo vendo'. Hasta que llegó alguien que se aprovechó de la situación y lo vendió como si fuera algo propio. Nunca había ocurrido."

Considera que el problema del Unión de Curtidores fue la llegada de directivos que "no conocen el medio y que no tienen una personalidad definida", circunstancia que es representativa del futbol nacional.

–¿Es ése el caso de Valente Aguirre?

–De muchos, el de muchos. No hablo concretamente de Valente, porque no lo he tratado. Hablo en términos generales de directivos y eso es lo que me molesta. Nicandro Ortiz, en cambio, supo ser directivo en Morelia. Con mucho se hizo poco. Si sostenerse durante un campeonato en un equipo es difícil, pues imagínese sostenerse 10 años y pico como yo lo hice en Morelia. Y renuncié de vergüenza, porque el equipo no levantaba y tuve tres goleadas seguidas. Les dije: "Señores, muchas gracias, no puedo por el equipo; me voy porque me da vergüenza estar con un equipo así".

–Pero Valente ha dicho que no lo apoyaron en León.

–El habla de dos empresas muy fuertes a las que les solicitó patrocinio publicitario. Pero por muy fuerte que yo sea, no voy a tirar mi dinero ni a regalarlo. Y si me cobra 1 millón por una cosa que vale 20 pesos, no se lo voy a dar, y eso es lo que está pretendiendo ahora el señor.

Y es que Aguirre le puso un precio de por lo menos 13 millones de dólares al León (con todo y plantilla), lo que trabó una segunda venta, con la expectativa de que empresarios locales, como Federico Zermeño (quien ya fue directivo del club), participen.

"¿Pagar esa cantidad por lo que tiene? Los jugadores no creo que valgan eso, con el debido respeto que se merecen", advierte.

–¿Es exagerado?

–Me parece muy exagerado. Para lo que tiene, es muy exagerado.

–Son prácticamente los mismos jugadores que tenía el León el torneo pasado.

–Exactamente. ¿Y qué hicieron durante el campeonato? Nada.

Reportaje publicado el 25 de junio en la edición 1183 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.