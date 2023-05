Pocho Guzmán exige explicación sobre por qué no es convocado a la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Víctor “Pocho” Guzmán, jugador de Chivas, exigió una explicación a la Selección Mexicana sobre por qué no ha sido convocado, pese al nivel que ha mostrado en la Liga MX.

El mediocampista del Rebaño Sagrado explicó en entrevista para Fox Sports que sospecha que el motivo por el cual no lo han llamado es debido al caso de dopaje al que dio positivo en 2019.

“Yo siento que sí, porque no hay otra explicación. Si es por eso, reconozco que fue un error. Soy hombre y lo acepto, pero estaría bien que me dijeran que no se me está llamando por eso. Escuché que es por gustos de posiciones, pero que sean claros. Al final es su decisión, yo respeto y seguiré haciendo lo mío en el campo. Me gustaría que me dijeran las razones, o se me mata la ilusión o sigo ilusionado”.

Poco antes de iniciar el Clausura 2020, cuando el Pocho llegó de Pachuca a Chivas, se dio a conocer que dio positivo a un control de antidoping, situación que en su momento echó para atrás su llegada al cuadro Rojiblanco.

A pesar de la situación, Grupo Pachuca no dejó solo al futbolista y lo respaldó. “Toda la vida he estado agradecido con Grupo Pachuca, ellos me brindaron la mano. Por cuestiones de contratos y de cosas estipuladas no podía entrenar, pero siempre me apoyaron y siempre daré gracias por eso”, agregó Pocho Guzmán para Fox Sports.

Fue en el Clausura 2023 cuando por fin el Pocho llegó a Chivas. Para ello, Guzmán explicó que hizo sacrificios e incluso rechazó mejores ofertas económicas para llegar a Guadalajara.

“Tenía otras ofertas incluso foráneas y de la MLS con poco más de dinero. Di lo mejor para que se pudiera hacer esto y también Chivas puso de su parte. Quería una revancha conmigo mismo, por eso le estoy echando ganas y dando lo mejor de mí”.