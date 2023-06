“Tengo el total respaldo de los directivos”, asegura Diego Cocca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El entrenador nacional Diego Cocca habló en conferencia de prensa después de la goleada que sufrió México ante Estados Unidos y aseguró que, pese a la eliminación de la Liga de Naciones, tiene el respaldo de los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El técnico argentino se dijo muy dolido por la derrota 3-0 ante Estados Unidos y lamentó la forma en que sucedió. El conjunto nacional no mostró un buen juego durante los 90 minutos, no tuvo reacción ante el dominio norteamericano y sólo tuvo un disparo a portería.

Al ser cuestionado por los reporteros que se encontraban en Las Vegas, Cocca admitió que México fue superado durante todo el partido y esto debemos “entenderlo, aceptarlo y buscar la manera de corregir los errores”.

También le preguntaron si por la eliminación de la Liga de Naciones y el poco rendimiento deportivo había pensando en renunciar al banquillo del Tri, el cual asumió el pasado 10 de febrero. Cocca aseguró que espera completar el ciclo de tres años y medio, además de justificar que Estados Unidos tuvo ventaja en el encuentro por contar con todos sus jugadores “europeos”, y México no, por las lesiones de Hirving Lozano y Jesús Corona.

“Vuelvo a repetir lo mismo de siempre, sueño con un proceso de tres años y medio, llevamos cuatro meses. Me parece perfecto que la gente de la federación se ocupe, que venga y que hablemos para trabajar juntos. Tenemos mucho que trabajar y no sólo en lo futbolístico, hay mucho de actitud y mentalidad, hay un montón de cosas que debemos de trabajar juntos. Si vamos a pensar que lo vamos a solucionar en cuatro meses estamos completamente equivocados, esto es una muestra que aún falta mucho que trabajar”, dijo el estratega nacional.

Sobre si está obligado o no a ganar la Copa Oro, explicó que tiene el total apoyo de los directivos de la FMF, del presidente comisionado José Luis Rodríguez Bas y el presidente Ivar Sisniega, y que dicho apoyo se demuestra en los momentos difíciles.

“No me gusta perder. Y hay maneras de perder porque así es el futbol, pero realmente nos han superado, hay que entenderlo y aceptarlo. Mi trabajo no es solo convencer a los jugadores, también debo convencer a los directivos de que estamos por el buen camino, si los directivos no están de acuerdo conmigo, con lo que yo pienso, no tengo ningún problema. Lo que me dijeron ellos es que tengo el total apoyo y eso se demuestra en los momentos difíciles.”, sentenció Cocca.