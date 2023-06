Doblan a la Conade y Ana Guevara: selección de natación artística ya empezó a recibir su beca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Conade comenzó a pagar las becas a los integrantes de la selección de natación artística.

Este martes la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) comenzó a pagar las becas a las nadadoras artísticas, después de que la semana pasada el juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, concedió la suspensión definitiva a los integrantes de la selección nacional de natación artística y ordenó a la Conade que les regresara todos los recursos económicos que recibían hasta antes de que la directora, Ana Gabriela Guevara, se los quitara.

La Conade sólo contaba con tres días para demostrar que el dinero había sido pagado a los deportistas. El plazo se cumplió el viernes 16 y ahora el abogado José Luis Jiménez confirmó a El Universal que las nadadoras han comenzado a recibir una parte de las becas.

Por el momento el monto recibido por los deportistas corresponde al mes de junio. Sin embargo, Jiménez explicó que se espera que próximamente reciban el dinero que se les adeuda desde enero de este año cuando la beca fue retirada de manera ilegal por Ana Guevara.

El regreso de las becas se concretó a pesar de que el pasado jueves 15 la titular de la Conade, Ana Guevara, afirmó que no había recibido la notificación judicial que la obligaba a regresar las becas a las deportistas acuáticas y calificó como un “mitote mediático” el diferendo por la falta de apoyos.

"No tenemos la resolución y no quiero hablar del tema. No tenemos todavía la notificación, es un mitote mediático".

Nuevamente Ana Guevara vuelve a quedarse sin argumentos de que exista algún impedimento legal que sustente su decisión de no darles las becas y apoyos económicos a cualquier deportista de las especialidades acuáticas, pues ahora que un juez ordenó la inmediata devolución de los recursos federales a los deportistas queda en evidencia que nunca estuvo “impedida” o que violaría la ley si les otorgaba el dinero.