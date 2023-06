Nuria Diosdado y Joana Jiménez ganan medalla de oro para México en Juegos Centroamericanos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El dueto conformado por Nuria Diosdado y Joana Jiménez se quedó con la medalla de oro en la prueba técnica durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Las mexicanas triunfaron en la prueba de dueto mixto y refrendan que viven un gran momento deportivo a pesar de los conflictos en los que se encuentran los deportes acuáticos en México.

Diosdado y Jiménez demostraron su gran experiencia y autoridad en la alberca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Su rutina estuvo amenizada por música de los años 80's con las que lograron una mezcla electrónica de diversas canciones como Another brick in the wall, Sweet dreams, Eye of tiger, Life is life, Take on me.

Las experimentadas nadadoras obtuvieron una puntuación final de 222.1617 y les bastó para colgarse el metal dorado en la segunda final del día de la Natación Artística en la prueba de Dueto Técnico.

Por la mañana de este sábado, Joana Jiménez ganó la medalla de plata en la prueba de solo técnico al quedar segunda (210.950) detrás de la colombiana Mónica Arango (223.7517).