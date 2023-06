Por “reglas absurdas”, mexicana pierde una medalla; atleta cubana se la regresa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El pasado domingo, México dominó en el podio en la prueba de tiro deportivo de 10 metros con pistola de aire, gracias a las actuaciones de Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes.

Aunque las tres seleccionadas mexicanas subieron al podio en la ceremonia de premiación, el reglamento de Centro Caribe Sports para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 prohíben que el mismo país puedan obtener las tres medallas en la misma prueba.

Por ello, la organización le retiró la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes y se la otorgó al cuarto lugar: la cubana Laina Pérez.

Sin embargo, la tiradora cubana no dudó ni un segundo en regresar la presa a Cervantes.

"Realmente quien hizo el reglamento no fue atleta, porque es injusto que alguien que se lo gane por ser del mismo país que las dos anteriores no se la pueda llevar a su casa y no tiene ni una justificación creo que es absurdo”, dijo Laina Pérez.

“Y no sé si en tiempos anteriores porque pasaba eso, la medalla no es mía, la medalla es de ella”, dijo Pérez mientras se acercaba a la mexicana para colgarle la medalla en el cuello.

“Porque de verdad te la ganaste”, concluye el video que circula en redes sociales.