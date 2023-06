Juegos Centroamericanos 2023: poca claridad en la reglamentación perjudica a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 le retiró la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes, la cual obtuvo en la prueba de tiro deportivo de 10 metros con pistola de aire, argumentando que el reglamento de Centro Caribe Sports prohíbe que el mismo país pueda obtener tres medallas en la misma prueba. Sin embargo, ese reglamento no es público.

Alejandra Zavala, Alejandra Cervantes y Andrea Ibarra. Foto: @maryjosealcala

El pasado domingo 25 de junio, el equipo mexicano integrado por Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes dominó la prueba, pues las tres deportistas se colgaron una medalla, la primera obtuvo el oro, la segunda la plata y la tercera el bronce.

Tras culminar la competencia subieron al podio para recibir sus respectivas preseas. Pero al término de la ceremonia, personal del Comité Organizador explicó a Cervantes que ningún país puede hacer el uno, dos, tres y le dio el tercer lugar a la cubana Laina Pérez, quien culminó en la cuarta posición.

Pérez decidió no aceptar la medalla y la regresó a la mexicana. La atleta explicó que ella no podía aceptar algo que no ganó en competencia. Cabe resaltar que si bien Cervantes conservó la presea, ésta se contabilizará en el medallero a Cuba.

Proceso investigó en las páginas oficiales de Caribe Sports y San Salvador 2023 sobre dicho reglamento, pero este no está publicado. Los manuales de competencia son los únicos que aparecen en el sitio web y en ninguno de estos se habla acerca del tema mencionado por el personal del Comité Organizador.

Por su parte, el sitio web de Marca publicó que Mario García de la Torre, jefe de misión de la delegación mexicana en estos Juegos, analiza la situación, precisamente porque la información no es pública. Hasta el momento, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), no ha emitido ninguna declaración al respecto.