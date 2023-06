Es competencia de relleno: Ana Guevara demerita logros de mexicanos en Juegos Centroamericanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), comentó durante una entrevista que no hay una exigencia hacia la delegación mexicana para liderar el medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, pues es una competencia de “fogueo” y relleno”.

“No hay exigencia por ganar, no se reparten boletos para nada. Hay algunas disciplinas que dan boletos para Panamericanos, y el resto es de competencia de fogueo y de relleno para algunos, y primera participación para otros. Por parte nuestra no hay exigencia que sea determinante de que deben quedar campeones”, comentó Ana Guevara a diversos medios de comunicación el pasado 27 de junio.

Cuando se le cuestionó sobre las becas que podrían recibir los deportistas por conseguir medallas en las distintas disciplinas de los Juegos Centroamericanos, la directora de la Conade explicó que en el organismo decidieron que este certamen no se tomaría en cuenta.

“Se determinó que los Juegos Centroamericanos no tabulaban para beca, porque nos íbamos a meter en un atropello interno, ya que el evento siguiente lo tenemos a unos meses. Los Centroamericanos culminarán en el 9 de julio y los Panamericanos son en octubre, entonces hacer un reacomodo de becas para luego hacer un cortadero en unos meses. Iba a ser un atropello total, así que para que no hagan especulaciones de si merecen becas o no con sus medallas, pues no están considerados estos resultados en los tabuladores”, concluyó Guevara.

Hasta el momento la delegación mexicana lidera el medallero con 64 preseas de oro, 54 de plata y 42 de bronce, para un total de 160. Colombia es segundo lugar con 41 de oro y Cuba tercero con 33 preseas doradas.