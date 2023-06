Exjugador del Atlético de Madrid tunde a Hugo Sánchez: "el peor compañero, traicionero y desleal"

MADRID (apro).- “Hugo Sánchez es la peor persona que tuve como compañero en todos los equipos que jugué. Traicionero y desleal como no conocí a ningún otro. No dejó amigo ni en el Atlético ni en el Madrid… ni debe tener en México y lo digo porque el primer año casi convivimos y ayudamos mucho”, escribió el exjugador Rubén Cano, en su cuenta de Twitter

Exdelantero del Atlético de Madrid y compañero de Hugo Sánchez en las filas colchoneras, respondió así de duro al documental donde el ex astro mexicano repasa su experiencia en este club y en el Real Madrid.

En el documental “BIOS Vidas que cambiaron la tuya: Hugo Sánchez”, el exdelantero mexicano recuerda su experiencia en el Atlético de Madrid:

“En esos tres meses, que fueron los peores meses que pasé en mi vida, vi titulares en los periódicos que decían que queremos futbolistas, no mariachis. En la tribuna me gritaban: `Indio. Cabrón. Irás al paredón´. Se me inflaban las amígdalas, pero decía: `Ahora voy a jugar mejor´”, rememora Hugo Sánchez, quien después se convirtió en una de las estrellas de referencia en el Real Madrid, escuadra en la que ganó varios Pichichis.