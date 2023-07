La pentatleta Tamara Vega hace pública su denuncia por pederastia contra su exentrenador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tamara Vega, pentatleta mexicana olímpica, hizo pública la denuncia que interpuso por los delitos de trata de personas y pederastia en contra de su exentrenador, Sergio “N”, en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la conferencia de prensa, la deportista estuvo acompañada por los abogados Marco Antonio Chávez Vaca, Jorge Luis Martínez Ocampo y Patricia Muñiz Domínguez.

El abogado Marco Chávez explicó que, de acuerdo al Código Penal, quien comete el delito de pederastia se le impondrá una pena de nueve a 18 años de prisión. “La trata de personas también tiene penas muy altas, pero eso ya le corresponderá a la autoridad. Ahorita sería adelantarnos un poco. Lo que podemos decir es que vienen penas privativas de la libertad”, agregó el abogado.

Las acusaciones en contra de Sergio “N” se deben a que éste sostuvo una relación sentimental y relaciones sexuales con Tamara Vega cuando ella tenía 16 años y él 27. Ante esto, el jurista mencionó: “Ella era una persona menor de edad. Fue menoscaba en su integridad física, en su integridad sexual, en su integridad psicoemocional y aparte, gran parte del numerario que ella obtenía por ser atleta de alto rendimiento no quedaron en sus manos, sino en las de quien la entrenaba en ese momento. Eso es una configuración llana del delito de trata de personas e inclusive en materia de explotación laboral”.

Se cuestionó a los abogados que dado que la relación entre Tamara Vega y su exentrenador ocurrió en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), una instalación pública, existe responsabilidad de los dirigentes deportivos que en ese momento tenían bajo su resguardo a una deportista menor de edad.

Sin embargo, estos respondieron que no querían adelantarse a declarar algo, pues las investigaciones se encuentran en proceso, por lo que es algo que se debe de revisar para conocer cuáles fueron los escenarios y así establecer a los responsables.

Se le preguntó a Tamara Vega si solicitará al Comité Olímpico Mexicano (COM) que no acredite a Sergio “N” para que participe en los Juegos Olímpicos, así como en el resto de eventos a los que podría participar al encontrarse activo. La deportista explicó que este tema llegó a la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM), organismo que le notificó que el agresor no puede estar presente en las competencias.