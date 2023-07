CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sergio “N”, el exentrenador de la pentatleta mexicana Tamara Vega, quien es su supuesto agresor, fue suspendido por la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno.

Juan Manzo, presidente de esa federación, dio a conocer en entrevista con ESPN que tomó la determinación de suspender las actividades como entrenador de Sergio “N”, por el tiempo que dure el proceso legal que enfrenta ante la denuncia que realizó Tamara Vega.

El pasado jueves 13, la pentatleta olímpica hizo pública una denuncia en contra de Sergio “N”, su exentrenador y pareja sentimental, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por “trata de blancas y/o pederastia”.

“Es una especie de suspensión la que le aplicamos, mientras dura su proceso. No podemos acusarlo ni podemos negar que haya sucedido tal o cual cosa. Por la forma en que lo está desarrollando Tamara Vega, que es de la manera legal, respetamos esa parte y no nos podemos meter hasta que no lo decida un juez”, dijo Manzo al portal deportivo.

Además, Manzo aseguró que Sergio “N” tomó de manera pacífica la noticia de su suspensión, incluso expresó que él acatará todas las decisiones de las autoridades, lo que para el presidente de la federación “le hace pensar las cosas” respecto a su inocencia.

“Eso también nos pone a pensar mucho las cosas. Él dice que todo es mentira, que tiene pruebas de que no es cierto; eso ya le tocará defenderlo ante las autoridades correspondientes. Lamentablemente, él ya quedó marcado para toda su vida como quiera que sea”, dijo.

En cuanto a la noticia sobre la suspensión a Sergio “N” de cualquier evento realizado por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno, Manzo explicó que la organización se encuentra enterada de la situación y que aunque no hay nada por escrito sí pidieron que el entrenador se mantenga al margen y alejado de las competencias mientras dure el proceso legal.

“Realmente nosotros nunca vimos que estuvieran tomados de la mano, que estuvieran abrazados, ninguna situación que implicara que pudieran tener una relación. Eso nunca pudimos notar ni en los campamentos, en las competencias ni en las concentraciones. Nosotros le hemos pedido a Tamara que aclare cómo estuvieron las cosas para que no se preste a situaciones que se pudieran malinterpretar; que tiene que aclarar que su pleito es con Sergio y no con la Federación ni contra otras instituciones y ni mucho menos con otros atletas”, sentenció Manzo.

Las acusaciones en contra de Sergio “N” se deben a que éste sostuvo una relación sentimental y relaciones sexuales con Tamara Vega cuando ella tenía 16 años y él 27.