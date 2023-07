Filtran imágenes del futbolista Dani Alves en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Pocos días antes de cumplir seis meses en una cárcel de Barcelona, España, después de haber sido acusado por presunta violación sexual por Ester García López de 23 años, se filtraron imágenes del futbolista Dani Alves encarcelado.

En el programa español Y ahora Sonsoles presentaron, en exclusiva, la grabación de su más reciente declaración ante la jueza, donde reconoció haber mentido en su primera declaración para proteger su matrimonio.

En su segunda comparecencia, a petición suya, confesó sobre las relaciones sexuales con García López, pero negó una violación, porque aseguró haber sido sexo consensuado.

Declaró haber estado a la vista de todo el mundo. Incluso su amigo Bruno intentó taparlos en todo momento. Negó haber elegido el baño reservado, sino que más bien fueron colocados ahí para tener más intimidad.

Las chicas estaban a un lado y, de inmediato, hubo una conexión con Ester García López. Le propuso ir al baño y ella aceptó sin problemas, según su declaración, “le dije que yo iba primero, que la esperaría adentro”, admitió.

Como se estaba tardando mucho, salió del baño para buscarla hasta encontrarla. Fueron al baño y al terminar Alves dijo haber vuelto a la sala donde estaban antes y después llegó ella, quien se enfadó por su actitud y no se despidió de él, pero sí de su amigo Bruno.

“Ni en el reservado ni en el baño. Nunca me dijo que parara ninguna acción”, añadió.

¿Qué hizo Dani Alves?

El 2 de enero pasado, Ester demandó a Dani Alves por “tocamientos no consentidos” en la discoteca Sutton de Barcelona, el 30 de diciembre de 2022.

Tras la denuncia, el exfutbolista negó las acusaciones, aunque reconoció haber ido al club, pero desconoció a la joven y rechazó haberla tocado, publicó el diario Marca.

El Periódico tuvo acceso a la denuncia de la mujer de 23 años que hizo ante los Mossos d’Esquadra, la Policía de Cataluña, donde contó su salida con unas amigas a la discoteca Sutton, y cuando bailaban en la pista un camarero se les acercó para informarle que un grupo de hombres de origen mexicano las invitaba a integrarse a la zona VIP.

Rechazó el ofrecimiento, pero el camarero insistió tanto porque era su amigo. Se lo presentaron como “Dani” y de inmediato comenzó a coquetear con las tres mujeres y a tocarlas, después se colocó detrás de Ester y comenzó a decirle cosas que ella no entendió porque posiblemente eran en portugués.

“Fue entonces cuando supuestamente le agarró con fuerza la mano y Alves se la llevó a su pene, un gesto que repitió en dos ocasiones pese a la resistencia de ella”, indicó el medio de comunicación.

Después, siguiendo el relato de la denuncia, Alves la tomó de la mano y la llevó a un cuarto de baño de servicio. Quiso escapar, pero el futbolista “cerró la puerta y se lo impidió”, luego, según la víctima, él se sentó en el váter, le subió el vestido, le pidió que le dijera que era su “putita”, la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación, a la que se resistió, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular. Le dijo que saliera del sitio después de él.

La escena duró, según El Periódico, 47 segundos, y no existen registros de cámaras de seguridad. La víctima contó lo sucedido, llegó la policía y la llevaron al hospital Clinic donde le realizaron estudios, que se usarán para confirmar la versión de los hechos.

La abogada de Ester García López anunció que rechazarán un eventual acuerdo para evitar condenar al futbolista brasileño.

“Hay algunas figuras públicas que creen que están por encima del bien y del mal, que piensan que nunca le creerían a una chica como mi cliente”, dijo, y aseguró que la mujer sólo quiere justicia.

“Me comentaron que él hace muchos tratos, pero yo voy a defender los derechos de mi cliente. Si ella no quiere trato, no hay trato. Mi temor es que empiecen a presionar desde los medios para que llegue el momento en el que diga no aguanto más”, señaló en entrevista para el portal brasileño UOL.

El 20 de enero, Alves fue detenido en Barcelona, después de presentarse a declarar por la presunta violación de una mujer durante la madrugada del 30 al 31 de diciembre, en una discoteca.

El juzgado declaró prisión incondicional para el futbolista, quien está preso en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires.