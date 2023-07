Ligan a dueño de Mariachis en caso de trata, explotación laboral y extorsión (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Dueño del club Mariachis de Guadalajara, de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Rafael “Fayo” Tejeda cometió trata de personas; el empresario, mediante engaños, trajo a México a un grupo de dominicanos a quienes explotó laboralmente y aún les adeuda 60 mil 405 dólares, alrededor de un millón de pesos al tipo de cambio actual.

Por esos delitos la dueña de la empresa Da Republik Dance Crew, Larybel Olivero, pedirá la intervención de Roberto Álvarez Gil, ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, para iniciar acciones legales en México.

De entrada –da a conocer la víctima–, en su país ya presentó una denuncia por “trabajo realizado y no pagado” y en la que también reclama una indemnización por los daños y perjuicios causados porque parte de esa deuda (14 mil dólares) corresponde a servicios prestados por 50 personas durante la Serie del Caribe 2022.

El primer acercamiento que Rafael Tejeda tuvo con Larybel Olivero, fue en noviembre de 2021 durante un juego de los Leones del Escogido, uno de los equipos de la liga de beisbol de República Dominicana. La relación comenzó con una petición del empresario mexicano para que los bailarines de Da Republik Dance Crew, que participarían en la Serie del Caribe en aquel país, le hicieran publicidad a los Mariachis de Guadalajara, equipo nuevo que debutó en la LMB justamente ese año con la expansión de la liga, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. A Tejeda le interesaba que su equipo fuera conocido.

Larybel Olivero aceptó y le envió una cotización por prestarle el servicio el 28 y 29 de enero de 2022. Esos dos días se convirtieron en siete, pues cada que terminaba el espectáculo de los bailarines, el presidente de los Mariachis de Guadalajara le escribía a Olivero para pedirle que lo repitieran y le prometió que al final de la Serie del Caribe le pagaría 14 mil dólares.

Olivero. Proceso legal contra empresarios mexicanos. Foto: Cortesía de Da Republik Dance Crew

En esos espectáculos trabajaron 50 personas: entre bailarines, coreógrafos, camarógrafos, maquillistas, peinadores, vestuaristas, mascotas, fotógrafo, tamboreros, encargados de sonido, asistentes de producción y una productora.

Sin embargo, Tejeda y su socio en los Mariachis, el empresario Carlos “Calo” Valenzuela, vicepresidente de la novena, se fueron de Santo Domingo, capital de República Dominicana, sin saldar la deuda.

Durante los siguientes tres meses Larybel Olivero les cobró en infinidad de ocasiones, pero para no depositar el dinero se excusaban en que estaban impedidos a hacer transferencias por montos tan grandes a cuentas del extranjero.

Fue entonces cuando “Fayo” Tejeda le dijo a la empresaria dominicana que mejor le enviara otro presupuesto para que vinieran a México para trabajar en Guadalajara durante la temporada 2022 de la LMB, con la promesa de que estando en esa ciudad les pagarían ambos servicios y un anticipo de 20% de lo que cobrarían por animar los juegos de los Mariachis.

Como la temporada estaba a la vuelta de la esquina y los trámites migratorios para conseguir un permiso de trabajo demorarían mucho, Rafael Tejeda le informó a Larybel Olivero que le pediría un favor personal “al embajador de México en República Dominicana” para que le otorgara a 11 personas las visas de turistas de manera inmediata.

De la trampa a la extorsión

Las cartas, de las cuales Proceso tiene copia, fueron enviadas a la Embajada por Tejeda el 26 de abril de ese año, el mismo día que arrancó la temporada de la LMB. En esos documentos se lee que la empresa Bola Rápida Musical, SAPI de CV, razón social de los Mariachis de Guadalajara, se compromete a pagar los pasajes aéreos, hospedaje, alimentación y seguro médico hasta el 7 de septiembre, pero acota que “sin percepción de sueldo”.

Todas están firmadas por Rafael Tejeda en su calidad de representante legal de esa empresa. La Embajada solicitó a los 11 dominicanos que firmaran un documento en el que aceptaban que viajarían a México sin cobrar. Ahora Tejeda se escuda en ese documento para no pagarles.

“Rafael Tejeda dijo: ‘El embajador es mi amigo. Voy a hablar con él para que los reciba; le voy a explicar la situación. Necesito que ustedes estén aquí (Guadalajara) en una semana y él me va a ayudar’.

“Y efectivamente así lo hizo. Él conversó con el embajador y nos dieron la visa. Nosotros accedimos: ‘Está bien, vamos a hacerlo; vamos a entrar a México como turistas’. Ellos se comprometieron a que una vez que nosotros estuviéramos adentro regularizarían nuestro estado migratorio.

“Las cartas dicen lo siguiente: ‘Soy Rafael Tejeda, presidente de los Mariachis, y estoy invitando a Larybel Olivero, a Jonathan Castillo (el coreógrafo y esposo de la empresaria) y a todas las personas de la productora de animación para que vengan a Guadalajara como animadores sin percepción de sueldo’.

“Dicen eso porque es un requisito para darte la visa de turista, no porque ese fuera el trato. En todas nuestras conversaciones ellos aceptaron los presupuestos, estaba bastante claro. Adicional a eso cumplirían con el pago de las deudas que tenían con nosotros y los pagos anticipados que habíamos pedido”.

El 3 de mayo el grupo de animación arribó a Guadalajara y se fue directo al estadio Panamericano a trabajar porque ese día los Mariachis inauguraron su temporada en casa.

El grupo de animación dominicano, en México con los Mariachis de Guadalajara. Foto: Cortesía de Da Republik Dance Crew

Conforme pasaron los días Olivero comenzó a exigir el contrato que tenían que firmar y el dinero por sus servicios. Rafael Tejeda se desapareció y no les dio la cara hasta que un mes después el grupo de dominicanos amenazó con regresar a su país si no recibían el pago prometido.

“Rafael Tejeda me llamó y me dijo que era un asunto de que no tenían liquidez, pero que él nos iba a cumplir y que bajo ningún motivo nos quedarían mal. ‘Por favor no se vayan, nosotros ya hemos vendido las actividades de animación que ustedes están haciendo. Si se van, me van a causar un gran problema con los patrocinadores’.

“Nuevamente utilizó la técnica de que es muy humano. Pasó un mes más y seguía sin pagar los sueldos, nos dijo que si nos íbamos, ellos no iban a tener manera de pagarnos ni siquiera lo que ya nos debían. Entonces la situación se tornó en extorsión”, afirma Olivero.

La empresaria le envió una carta a “Fayo” Tejeda en la que le puso un ultimátum: le exigió la compra de los boletos de avión para que las 11 personas regresaran a República Dominicana y que les pagara el dinero que les debía, pero el dueño de los Mariachis ya no le contestó.

El gerente de mercadotecnia del equipo de beisbol le mandó a Olivero el siguiente mensaje por WhatsApp: “Me va a dar mucha pena, pero tengo la orden de Rafael de que, si ustedes no vienen a trabajar el día de mañana, no van a tener hotel, no van a tener comida porque nosotros no vamos a tener cómo pagarles a ustedes si no vienen a trabajar”.

Ante la amenaza, cuenta la empresaria, “tuve que hablar con el equipo entre lágrimas. Tuve que decirles que íbamos a continuar trabajando con los Mariachis. Nos sentíamos vulnerables. Nosotros no sabíamos ni siquiera lo que ellos nos podrían hacer al estar en un país extranjero”.

“No te debo nada”

Por fin el 9 de agosto de 2022 las 11 personas dominicanas pudieron regresar a su país con boletos pagados por el club Mariachis. Lo último que soportaron fue que uno de ellos se enfermó por comer los alimentos que les llevó la directiva del equipo al hotel Selina donde estuvieron hospedados. Según el diagnóstico del Hospital San Javier, la comida tenía residuos de excremento humano.

El 29 de mayo último, la empresa Da Republik Dance Crew publicó en sus redes sociales un extenso comunicado en el que denunció los abusos y mentiras por parte de Rafael Tejeda y Carlos Valenzuela. Tres días después, Larybel Olivero tuvo un encontronazo telefónico con Tejeda, quien le dijo que no le pagaría nada y amenazó con demandarla por difamarlo.

“Me llamó por teléfono. Grabé la llamada. Él me dijo: ‘Solamente te quiero recordar que no sé de qué deuda me estás hablando porque ustedes estuvieron aquí de ilegales y nosotros tenemos un documento que dice que yo no tengo que pagarles nada’. Le colgué”.

La empresaria entregó a Proceso la grabación de esta llamada y de otras tantas que tuvo con el propio Tejeda y con “Calo” Valenzuela, donde se escucha que reconocen la deuda, se muestran apenados y prometen pagar. De un adeudo total de casi 90 mil dólares, los empresarios sólo cumplieron con cuatro pagos que suman 29 mil 367 dólares.

La trata de personas es una violación de los derechos humanos y una forma de conducta criminal que afecta a personas de todo el mundo. En 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el “Protocolo contra la trata de personas” que proporciona la primera definición internacionalmente acordada y el compromiso de la comunidad internacional para contrarrestar este delito.

“La trata de personas significa el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción como el secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona con fines de explotación.

“La explotación incluirá, como mínimo, la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos humanos. Cabe señalar que la trata de personas a menudo se cruza con la comisión de una serie de otros delitos como secuestro, asalto, fraude, delitos de inmigración y laborales”, describe la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La reportera intentó contactar a Rafael Tejeda mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas. Sin embargo, no respondió.